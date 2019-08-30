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فيدرر يتأهل إلى الدور الرابع ببطولة أمريكا

الجمعة 30/أغسطس/2019 - 09:13 م
فيدرر يتأهل إلى الدور الرابع ببطولة أمريكا
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وكالات
 
تأهل روجيه فيدرر إلى الدور الرابع ببطولة أمريكا المفتوحة للتنس، اليوم الجمعة، بعدما تغلب على دانيل إيفانز، الذي يتدرب معه في الربيع، 6 / 2 و6 / 2 و6 / 1 في مباراة الدور الثالث.

وفشل فيدرر في الفوز باول مجموعة في مباراتيه السابقتين بالبطولة، ولكنه استطاع أن يفوز بهذه المباراة بعد فوزه بالمجموعات الثلاث، في ساعة و20 دقيقة.

وقال فيدرر: "لعبت بشكل جيد اليوم واستمتعت بما أقدمه".

ويلتقي فيدرر في الدور الرابع مع الفائز من المباراة التي تجمع بين الإسباني بابلو كارينو بوستا والبلجيكي ديفيد جوفين.

كما تأهل للدور الرابع أيضا، الأسترالي أليكس دي ميناور بعدما تغلب على الياباني كي نيشيكيوري 6 / 2 و6 / 4 و2 / 6 و6 / 3.

ويلتقي دي ميناور في الدور الرابع مع الفائز من المباراة التي تجمع بين جريجور ديميتروف والبولندي كامل ماجشرزاك.

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