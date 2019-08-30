فيدرر يتأهل إلى الدور الرابع ببطولة أمريكا
الجمعة 30/أغسطس/2019 - 09:13 م
وكالات
Advertisements
تأهل روجيه فيدرر إلى الدور الرابع ببطولة أمريكا المفتوحة للتنس، اليوم الجمعة، بعدما تغلب على دانيل إيفانز، الذي يتدرب معه في الربيع، 6 / 2 و6 / 2 و6 / 1 في مباراة الدور الثالث.
وفشل فيدرر في الفوز باول مجموعة في مباراتيه السابقتين بالبطولة، ولكنه استطاع أن يفوز بهذه المباراة بعد فوزه بالمجموعات الثلاث، في ساعة و20 دقيقة.
وقال فيدرر: "لعبت بشكل جيد اليوم واستمتعت بما أقدمه".
ويلتقي فيدرر في الدور الرابع مع الفائز من المباراة التي تجمع بين الإسباني بابلو كارينو بوستا والبلجيكي ديفيد جوفين.
كما تأهل للدور الرابع أيضا، الأسترالي أليكس دي ميناور بعدما تغلب على الياباني كي نيشيكيوري 6 / 2 و6 / 4 و2 / 6 و6 / 3.
ويلتقي دي ميناور في الدور الرابع مع الفائز من المباراة التي تجمع بين جريجور ديميتروف والبولندي كامل ماجشرزاك.
Advertisements
المزيد عن: فيدرر روجر فيدرر
- راونيتش يتقدم للدور الرابع برولان جاروس
- فيدرر يتقدم بثبات في بطولة أمريكا المفتوحة
- كويري يغيب عن البطولة الختامية للتنس
- جوفين يواجه بويلي بنهائي كأس ديفيز
- ديميتروف يتأهل إلى الدور الرابع ببطولة أستراليا المفتوحة
- فيدرر يشعل الصراع مع نادال على قمة تصنيف التنس
- تسيتسيباس يهزم مارتيرير ويتقدم في بطولة فرنسا المفتوحة
- فيدرر يبلغ دور الـ16 برولان جاروس