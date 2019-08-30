تعرّف على درجة الحرارة غدًا السبت.. العظمى بقنا تسجل 39°

نصائح لمواجهة ارتفاع درجات الحرارة غدًا السبت



يشهد غدًا السبت، ارتفاع في درجة الحرارة، لذلك نقدم لكم اليوم نصائح وإرشادات هامة يجب عليك اتباعها، استعدادًا لمواجهة ارتفاع درجة الحرارة.



شُرب الكثير من السوائل



عندما تزداد درجة الحرارة للجو يجب أن تهتم بتناول الكثير من السوائل، ولا تنتظر حتى تشعر بالعطش حتى تتناول السوائل، بل تناولها حتى في حالة عدم الشعور بالعطش.



وإذا كنت تمارس التمارين الرياضية في الجو الحار، يجب تناول كوبان إلى أربعة من السوائل كل ساعة. وإذا كنت مصابا بحالة طبية يمنعك فيها الطبيب من تناول الكثير من المياه يجب أن تستشير الطبيب مرة أخرى لمعرفة ما الكمية التي يجب عليك تناولها في الجو الحار.



ولكن يجب عليك الابتعاد عن المشروبات التي تحتوي على نسبة مرتفعة من السكر، كما يجب عليك تجنب المشروبات الباردة لأنها تسبب تقلصات المعدة.



تعويض الملح والمعادن



في الجو الحار يتعرق الإنسان بشدة وهذا التعرق الشديد يفقد الجسم الأملاح والمعادن، لذلك من الضروري تعويضها عن طريق تناول السوائل المختلفة.



وإذا كنت تمارس الرياضية يجب تناول هذه السوائل بمعدل كوبان إلى أربعة أكواب كل ساعة، كما يمكنك تناول مشروبات الطاقة إذا كنت رياضيا فقط لتعويض المعادن والأملاح التي تفقدها.



ارتداء ملابس مناسبة



إذا كنت في المنزل فلا مانع من ارتداء الملابس الخفيفة حتى لا تتسبب الملابس الثقيلة في كثرة التعرق الذي يفقدك الكثير من المعادن والأملاح.



ولكن إذا كنت خارج المنزل فيجب ارتداء ملابس خفيفة مع الحرص على وجود "جاكت" معك تحسنا للتقلبات الجوية المفاجئة.



ولحماية نفسك من أشعة الشمس خارج المنزل يجب ارتداء قبعة على رأسك لتحميك من الغصابة بضربة الشمس مع وضع نظارة شمس حماية عينيك ووضع كريم واقي من الشمس بعامل حماية أكثر من 15.



تنظيم وقتك



إذا كان لابد من الخروج من المنزل فحاول أن تحد من الأوقات التي ستكون فيها بالخارج إلى ساعات الصباح الباكر أو المساء، مع تجنب الأماكن المشمسة، مع اختيا الأماكن الظليلة في الشارع للمشي فيها.



اجعل منزلك باردًا



من المهم جدا أن تضبط في منزلك درجة الحرارة المناسبة عن طريق التكييف فلا تكون حارة أو باردة جدا بحيث تصيبك بمضاعفات أخرى، وإذا لم يكن لديك تكييف في المنزل يمكنك استخدام المروحة الكهربائية مع الحرص على عدم الجلوس أمامها مباشرة حتى لا تصاب بالبرد.



ويجب إعادة ضبط درجة الحرارة مرة أخرى في حالة حدوث تقلبات جوية وعودة درجة الحرارة للانخفاض مرة أخرى.



الحد من النشاط البدني



الارتفاع المفاجئ في درجة الحرارة يصبح مرهقا جددا للجسم، لذلك حاول قدر الإمكان تجنب النشاط البدني الشديد.



تنشر بوابة "الفجر"، توقعات درجات الحرارة في محافظة قنا، غدا السبت، حيث يعلن خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن طقس اليوم حار نهارًا، حتى تبلغ الصغرى 26 درجة، والكبرى 39 درجة.ويتوقع خبراء الارصاد الجوية طقس معتدل على السواحل الشمالية مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد حار على جنوب الصعيد نهارًا لطيف ليلًا.وتقل الرؤية في الشبورة المائية تكون كثيفة على بعض الطرق صباحًا على شمال البلاد وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالًا والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على القاهرة وشمال الصعيد وعلى جنوب سيناء، كما تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية.