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عاجل - الأهلي يضم نجم نانت الفرنسي

الجمعة 30/أغسطس/2019 - 09:10 م
عاجل - الأهلي يضم نجم نانت الفرنسي
البرازيلي لوكاس دي ليما
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وكالات
 
أعلن الأهلي المنافس في الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم اليوم الجمعة، تعاقده مع البرازيلي لوكاس دي ليما من نانت الفرنسي.



وقال النادي عبر حسابه على تويتر اليوم "أنهت إدارة النادي الأهلي برئاسة أحمد بن بكر الصائغ إجراءات التعاقد مع الظهير الأيسر البرازيلي لوكاس دي ليما (27 عاماً) من نانت الفرنسي.



"يمتد التعاقد لمدة ثلاثة أعوام بداية من الموسم الحالي مع خيار التجديد لموسم إضافي".



يأتي التعاقد مع دي ليما بعد 24 ساعة من التعاقد مع الجزائري يوسف بلايلي من الترجي التونسي بطل أفريقيا.



وانضم دي ليما إلى بلايلي والبوسنيين إلفيس ساريتش وإرفين زوكانوفيتش والصربي دانييل أليكسيتش ضمن صفقات الأهلي للموسم الجديد.
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