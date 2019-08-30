تمت.. ريال مدريد وباريس سان جيرمان يحسمان صفقة الموسم

كشفت تقارير صحفية إسبانية، اليوم الجمعة، أن ناديي ريال مدريد الإسباني ونظيره باريس سان جيرمان الفرنسي، يضعان اللمسات الأخيرة على تفاصيل إنتقال حراس المرمى، خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

ومن الجدير بالذكر انه سينتقل الكوستاريكي كيلور نافاس حارس مرمى ريال مدريد إلى باريس، بينما سينتقل ألفونسو أريولا لاعب باريس إلى النادي الملكي، وسيتم الإعلان عن إتمام الصفقة يوم الاثنين.





ووفقًا لما ذكرته صحيفة "ماركا" الإسبانية، فإنه سيكون كيلور نافاس لاعبًا لباريس سان جيرمان يوم الاثنين، في آخر يوم من سوق الإنتقالات الصيفية، المفاوضات بين ريال مدريد والنادي الفرنسي مغلقة عملياً، سيقوم باريس سان جيرمان بدفع 15 مليون يورو مع إعارة أريولا لموسم واحد.





وسيوقع كيلور على عقد لمدة ثلاث سنوات ويتقاضى أكثر من ستة ملايين كراتب صافي الاتفاق بين اللاعب والنادي الفرنسي مغلق تمامًا ، سيتواجد نافاس في قائمة الفريق و سوف يسافر إلى فياريال مع زملائه في الفريق ستكون هذه آخررحلة له قبل وضع حد لمسيرته مع الفريق الأبيض.





وأوضحت التقارير انه قد قرر الناديان تأجيل كل شيء حتى يوم الاثنين لكي يستطيع أريولا اللعب ضد ميتز وعلى أن ينظم إلى الفريق مع نهاية الأسبوع ، إنه لأمرغريب عدم رؤية نافاس في الفالديبياس حيث أنه يعد الحارس واحدًا من أكثر اللاعبين المحبوبين داخل الفريق.





سيقول كيلور نافاس وداعاً لريال مدريد بعد خمسة مواسم دافع فيها عن قميص النادي لعب من خلالها 162 مباراة، مع إحرازه للعديد من البطولات ( ثلاثة بطولات دوري الأبطال ، وأربعة كؤوس عالم للأندية ،وثلاث مرات كأس السوبر الأوروبي ، والدوري وكأس السوبر الإسباني).



