ليكيب: الخليفي أبلغ مسؤولي برشلونة بأنه سيبيع نيمار إلى هذا الفريق

كشف القطري ناصر الخليفي رئيس نادي باريس سان جيرمان، عن إمكانية نقل البرازيلي نيمار دا سيلفا إلى يوفنتوس الإيطالي المهتم بشكل كبير بالتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية المتبقي على انتهاؤها ساعات قليلة للغاية.





وكشفت صحيفة " ليكيب " الفرنسية الشهيرة، أن اجتماع أمس الخميس الذي جمع بين رئيس باريس ناصر الخليفي ومسؤولي برشلونة ممثلين في الرئيس جوسيب بارتوميو لم يصل خلاله الطرفين لاتفاق بشأن نيمار.





وأوضحت الصحيفة الفرنسية أن الخليفي قد أبلغ مسؤولي النادي الكتالوني بأنه من الممكن أن يبيع النجم البرازيلي نيمار إلى يوفنتوس الإيطالي وهو النادي الذي دخل المفاوضات على ضم اللاعب ولكن على "استحياء" نظراً لوجود طرفين أقوياء مثل ريال مدريد وبرشلونة.





وتشير التقارير إلى أن نيمار رغبته الأولى هي الانتقال إلى الدوري الاسباني وبالتحديد لفريقه السابق برشلونة ومجاورة ليونيل ميسي قائد البارسا والأوروجوياني لويس سواريز وبالإضافة للوافد الجديد أنطوان جريزمان.





والجدير بالذكر أن نيمار دا سيلفا قد انتقل للعب في صفوف باريس سان جيرمان عام 2017 قادماً من برشلونة بعد تم دفع مبلغ 222 مليون يورو وهو قيمة الشرط الجزائي في عقده مع البارسا.



