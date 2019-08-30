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"فالفيردي": ميسي يغيب عن مباريات برشلونة في "الليجا"

الجمعة 30/أغسطس/2019 - 07:57 م
فالفيردي: ميسي يغيب عن مباريات برشلونة في الليجا
ليونيل ميسي
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الفجر السعودي
 
أكد المدير الفني لنادي برشلونة الإسباني لكرة القدم، إرنستو فالفيردي، أن الساحر الأرجنتيني ليونيل ميسي لن يشارك في مباراة فريقه أمام أوساسونا في الدوري الإسباني "الليجا"، والمقرر إقامتها غدًا السبت.

وكان فالفيردي قد أدلى بتصريحات اليوم الجمعة، نقلتها عنه صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، قائلًا: "نأمل في أن يكون (ميسي) جاهزًا قبل مباراة بلنسية".

وأوضح أن ميسي لا يزال في مرحلة التعافي من الإصابة، وأنه يتوقع لحاقه بمباراة بلنسية، ثم مباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا التي ستنطلق قريبًا.

وتحدث المدرب الإسباني أيضًا عن أوساسونا منافس فريقه غدًا في المرحلة الثالثة من الليجا، مؤكدًا أنه فريق قوي على ملعبه.

وأشار فالفيردي إلى أنه لا يمكن الاطمئنان لحسم مباراة الغد بسهولة؛ لأن المنافس (أوساسونا) يقدم أداء جيدًا على ملعبه، ويحسن الضغط بشكل رائع، كما أنه لا يزال مدفوعًا بنشوة العودة إلى دوري الدرجة الأولى.

وكان فالفيردي قد بدأ مؤتمره الصحفي بتوجيه رسالة عزاء للويس انريكي، المدير الفني السابق لبرشلونة والمنتخب الإسباني، لوفاة نجلته أمس الخميس عن عمر يناهز تسع سنوات.

وقال فالفيردي: "أود أن أتقدم بعزائي لعائلة لويس انريكي، من الصعب إيجاد كلمات من أجل التخفيف عن أناس يعيشون لحظات عصيبة، ولكن أرغب في أن أعرب عن كامل دعمي نيابة عن كل العاملين هنا لهذه الأسرة".

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