آخر تطورات الحالة الصحية لـ عمرو زكي



وأشار "ظريف"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الجمعة في مصر" اللمذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، إلى أن الحادث وقع في السادسة صباحًا، حيث تم نقله لمستشفى العلمين، وتبين إصابته بجروح في الرأس، وشرخ بسيط في منطقة الحوض، وشرخ آخر في أحد الضلوع.



وأضاف أن الحالة مستقرة جدًا، لافتًا إلى أن أسرته نقلته من مستشفى العلمين إلى مستشفى أخر قريب من منطقة سكنهم.



هذا وكشف مجدي عطوة لاعب الزمالك والإسماعيلي السابق، أن حالة عمرو زكي مستقرة بعدما تعرض لحادث سيارة مروع صباح اليوم الجمعة على طريق الساحل الشمالي.



وكان نجم الزمالك والمنتخب المصري السابق، تعرض لحادث سيارة تتسبب الحادثة في تهشم السيارة وتعرضه لجروح بالغة ما استدعى نقله إلى مستشفى العلمين لتلقي الإسعافات اللازمة.



وأضاف عطوة في تصريحات صحفية، أن زكي يعاني من إصابة في رأسه وشرخ في الجنب، مشددًا على أنه تم حجزه في أحد مستشفيات التجمع الخامس بسبب الإصابة في الرأس.



عطوة أوضح أن الأطباء أبلغوا اللاعب الذي سبق وأن احترف في صفوف ويجان أتليتيك الإنجليزي أنه سيحجز ليكون تحت الملاحظة خلال 24 ساعة بسبب إصابة الرأس.



ويُعد عطوة واحدًا من المقربين مع عمرو زكي حيث سبق وأن لعب الثنائي معًا خلال فترة الزمالك وإنبي.



وتعرض عمرو زكي، لإصابات تطلبت 40 غرزة في الرأس و15 غرزة في كعب قدمه اليمنى، فضلا عن معاناته من تجمع دموي، بالإضافة إلى كدمات عدة في أماكن متفرقة من جسده.



1- وقد لعب عمرو زكى لنادي المنصورة في بدايته ثم انتقل لنادي إنبي في موسم 2003 مقابل مبلغ كبير تخطى المليون ونصف جنيه مصري كلاعب لم يتخط بعد سن العشرين عاما.



2- وتألق عمرو زكى مع إنبي وبدأ بالظهور حتى قاده بالفوز ببطولة كأس مصر 2004-2005.



3- انتقل عمرو زكى بعد التألق مع منتخب مصر بأمم أفريقيا 2006 وتصفيات كأس العالم نحو لوكوموتيف موسكو الروسي.



4- عاد عمرو زكى بسبب الطقس غير المناسب فى روسيا الذي لم يتكيف معه ليتعاقد مع نادي الزمالك.

5- اتفق عمرو زكي مع الزمالك على الاحتراف في نادي ويجان أتلتيك على سبيل الإعارة لمدة عام مقابل مليون ونصف يورو ونصف مليون آخر إذا احرز 10 اهداف وقد تم بعد الكثير من المداولات.



6- أصبح عمرو زكى من أغلى لاعبي كرة القدم في مصر وأفريقيا بعد تألقه في نادي ويجان وأحرز عشرة أهداف في مباريات الدوري الإنجليزي ليتصدر بها قائمة هدافي الدوري الإنجليزي ومنذ بداياته مع فريقه ويجان استطاع أن يصبح الفتى الأول لدى الجماهير واختاروه كأحسن لاعب في الكثير من المباريات.



7- أشادت الصحف الإنجليزية بـ عمرو زكى فقالت عنه صحيفة الجارديان البريطانية: عندما أعلن زكي عند انضمامه لويجان قبل شهر عن ثقته في أن يصبح هدافا في الدوري الإنجليزي هذا الموسم تعالت موجة من الابتسامات الساخرة وعلامات الدهشة على الوجوه المحيطة بملعب التدريب في ويجان ولكن ذلك لم يعد مقبولا بعد الآن، كما أشاد بمستواه روي كين المدير الفني لفريق سندرلاند وأثنى عليه النجم الإنجليزي ديفيد بيكهام وتوقع له أن ينتقل لأحد أندية إنجلترا الكبيرة قريبا.



8- اندمج عمرو زكي سريعا مع ويجان ونجح في هز شباك المنافسين بغزارة حتى أنه استطاع تسجيل 9 أهداف في أول 13 مباراة لفريقه الأمر الذي دفع ديف ويلان رئيس النادي إلى تشبيه المهاجم المصري بالنجم الإنجليزي الكبير آلان شيرار الهداف التاريخي السابق لإنجلترا ونيو كاسيل يونايتد.



9- لم يتسبب هذا التصريح في دهشة للصحافة الإنجليزية خاصة بعدما تمكن عمرو زكي من جذب الأنظار إليه في فترة وجيزة للغاية وترك بصمة على كل من رآه وجعله يقتنع بالفعل أنه لاعب من طراز فريد يستطيع أن يكون في يوم من الأيام أحد نجوم الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم البريميرليج.



كشف الدكتور محمد ظريف، مدير مستشفى العلمين، تفاصيل الحادث المروري الذي تعرض له كابتن عمرو زكي صباح اليوم أثناء توجهه إلى الساحل الشمالي.