الأمل يعود من جديد لبرشلونة بشأن ضم نيمار
الجمعة 30/أغسطس/2019 - 07:52 م
حسن شحاتة
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أعادة صحيفة فرنسية، الأمل مجددًا لنادي برشلونة الإسباني من أجل الحصول على خدمات الدولي البرازيلي نيمار دا سيلفا، نجم نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.
وكشفت صحيفة لوباريزيان الفرنسة، عن رغبة نادي باريس سان جيرمان الفرنسي في استمرار مفاوضاته مع البارسا من أجل انتقال نيمار لصفوف الأخير، خاصة بعد رفض البلوجرانا لمقترح النادي الباريسي، صباح اليوم الجمعة.
ويبدو أن صفقة نيمار ما زالت متاحة لنادي برشلونةمن أجل الإنقضاض عليها، وذلك على الرغم من رفض عرض برشلونة الأخير، بسبب رغبة باريس سان جيرمان في رحيل نيمار بعد المشاكل العديدة التي أثارها داخل جدران حديقة الأمراء.
واستطردت الصحيفة، أنه قد تقرر التفاوض بشأن صفقة نيمار حتى نهاية الميركاتو الصيفي، المقرر إنتهاءه يوم الثاني من سبتمبر المقبل.
ويذكر أن إدارة باريس سان جيرمان الفرنسي برئاسة ناصر الخليفي، رفضت عرض نادي برشلونة الأخير والمقدر بمبلغ 170 مليون يورو بالإضافة للحصول على خدمات أحد لاعبي النادي الكتالوني، وعلى الرغم من رغبة سان جيرمان في الحصول على خدمات الثنائي الدولي الكرواتي إيفان راكيتيتش والفرنسي عثمان ديمبلي، إلا أنها رفضت العرض، رغبة منها في الحصول على مبلغ 250 مليون يورو كاملًا للموافقة على العرض، وهو الإقتراح الذي قابلته إدارة النادي الكتالوني بالرفض.
ومن المتوقع أن تشهد آخر أيام الميركاتو الصيفي تطوارت كثيرة، بحسب ما ذكرته الصحيفة الفرنسية.
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