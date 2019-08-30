آدم وناس.. ماذا ينتظر موهبة الجزائر مع الأسطورة فييرا؟

أنضم النجم الجزائري آدم وناس صاحب الـ 22 عامًا إلى نادي نيس الفرنسي علي سبيل الإعارة مع أحقية الشراء قادمًا من فريق نابولي الإيطالي، وكان وناس ظهر بشكل ممتاز خلال الدقائق التي لعبها في بطولة كأس الأمم الإفريقية الأخيرة في مصر ليخطف وناس الأنظار بتسجيله 3 أهداف وصناعة هدف ويساهم في تحقيق منتخب بلاده للقب، واستغل نابولي هذا الظهور المميز لتسويق اللاعب خاصة بعد خروجه من حسابات المدير الفني أنشيلوتي في الموسم الجديد.

العودة لفرنسا مرة آخري

وناس الذي يشغل مركز الجناح الأيمن كان له تجربة سابقة مع فريق بوردو الفرنسي حيث بدء مع فريق تحت 19 سنة ثم أرتقي إلي الفريق الثاني قبل أن يلعب للفريق الأولي في موسم 2015، وشارك معهم في 60 مباراة استطاع خلالهم إحراز 10 أهداف وصناعة 6 لتجذب موهبته الشابة انتباه مسؤولين نادي نابولي الذي اعلنوا انضمام اللاعب للفريق في موسم 2017 لكنه لم يشارك بصفه أساسية ليعود إلي فرنسا من خلال بوابة نيس.





الانسجام

اللاعب الجزائري بالإضافة لأنه لعب في الدوري الفرنسي من قبل لكنه أيضًا يحمل الجنسية الفرنسية وسبق له اللعب لمنتخب فرنسا للشباب قبل أن يختار تمثيل منتخب الجزائري فئة الكبار وبالتالي لن يعاني في الانسجام مع أجوا الفريق خاصة مع وجود رفيقة في المنتخب الباك الأيمن يوسف عطال.





المشاركة بصفة أساسية

وخاض فريق نيس بقيادة الأسطورة باتريك فييرا 3 مباريات في الدوري الفرنسي حيث حقق الفوز بنتيجة 2-1 في أول مباراتين قبل أن يخسر بنفس النتيجة من نادي مارسيليا، ولم يشرك المدير الفني فييرا ثلاثي هجومي ثابت في أي من المباريات الثلاثة حيث ما زال يبحث عن عناصره الأساسية في الهجوم، بالإضافة لرحيل اللاعب إحسان ساكو إلي تروا الفرنسي وكان ساكو قد شارك بصفة أساسية في آخر مباراتين مع نيس قبل رحيلة وهو ما يسهل مسؤولية وناس في حجز مكان أساسي في الفريق.



آدم وناس موهبة شابة مبشرة وواعدة ورغم صغر سنه إلا أنه شارك في الدوريات الكبرى مع فرق تحمل أسم مميز أوروبيًا، ويجب أن يكون انتقاله إلي نيس خطوة وتمهيد نحو اللعب مع الفرق أكبر في أوروبا.