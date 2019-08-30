المصري يفوز على رواد العاشر برباعية في ختام معسكره بالإسماعيلية

فاز اليوم فريق المصري البورسعيدي علي رواد العاشر برباعية مقابل هدفين في ختام معسكر الفريق الاول بفندق تيوليب الفرسان بالإسماعيلية









افتتح موروكو الاهداف للمصري ثم ضاعف اياد فرج للمصري وسجل مفتاح الليبي الهدف الثالث للمصري لينتهي الشوط الأول بتقدم للمصري بثلاثية نظيفة وفي بداية الشوط الثاني يسجل فريق الرواد الهدف الاول ويضاعف النتيجة بالهدف الثاني ثم يختتم مفتاح الاهداف للمصري بالهدف الرابع









وكان المصري أفتتح معسكره بالإسماعيلية بلقاء مصر المقاصة والذي انتهي بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق ثم تعادل سلبي مع انبي ثم فوز علي كهرباء الإسماعيلية بهدفين لهدف ثم تعادل سلبي مع القناة ثم خسارة من الإسماعيلي امس بهدفين لهدف









يذكر أن المصري يستعد لخوض منافسات دور ال 32 من الكونفدرالية الإفريقية امام فريق زنجبار احد ايام 13/14/15 سبتمبر القادم خارج الديار



