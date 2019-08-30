المصري يفوز على رواد العاشر برباعية في ختام معسكره بالإسماعيلية
الجمعة 30/أغسطس/2019 - 07:47 م
شيماء أمين
Advertisements
فاز اليوم فريق المصري البورسعيدي علي رواد العاشر برباعية مقابل هدفين في ختام معسكر الفريق الاول بفندق تيوليب الفرسان بالإسماعيلية
افتتح موروكو الاهداف للمصري ثم ضاعف اياد فرج للمصري وسجل مفتاح الليبي الهدف الثالث للمصري لينتهي الشوط الأول بتقدم للمصري بثلاثية نظيفة وفي بداية الشوط الثاني يسجل فريق الرواد الهدف الاول ويضاعف النتيجة بالهدف الثاني ثم يختتم مفتاح الاهداف للمصري بالهدف الرابع
وكان المصري أفتتح معسكره بالإسماعيلية بلقاء مصر المقاصة والذي انتهي بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق ثم تعادل سلبي مع انبي ثم فوز علي كهرباء الإسماعيلية بهدفين لهدف ثم تعادل سلبي مع القناة ثم خسارة من الإسماعيلي امس بهدفين لهدف
يذكر أن المصري يستعد لخوض منافسات دور ال 32 من الكونفدرالية الإفريقية امام فريق زنجبار احد ايام 13/14/15 سبتمبر القادم خارج الديار
Advertisements