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تكريم منتخب القوس والسهم بذهبيات دورة الألعاب الإفريقية

الجمعة 30/أغسطس/2019 - 07:46 م
تكريم منتخب القوس والسهم بذهبيات دورة الألعاب الإفريقية
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علي نبوي
 

احتفلت بعثة مصر بتتويج منتخب القوس والسهم بالميداليات الذهبية التي تحققت اليوم في دورك الألعاب الإفريقية المقامة بالمغرب.

توج شريف أشرف بذهبية فردي الرجال ، بينما حقق يوسف طلبة برونزية الرجال، وأمل اسماعيل حققت برونزية السيدات.

فاز الزوجي المختلط يوسف طلبة وريم منصور باالميدالية الذهبية

وحقق ذهبيه منتخب الرجال اللاعبين يوسف طلبه وشريف أشرف وبهاء علي ،وذهبية منتخب السيدات الفرق ويضم ريم منصور وميرا الشماع وأمل إسماعيل.

حضر التكريم وتسليم الميداليات الدكتور علاء جبر نائب رئيس اللجنة الأولمبية ورئيس اتحاد القوس والسهم ورئيس الاتحاد الإفريقي للقوس والسهم.

يقود الفريق المدير الفني ماجد محي ويرأس البعثة ريهام سويلم عضو مجلس إدارة اتحاد القوس والسهم.

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