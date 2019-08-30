عاجل - ريال مدريد يعير صفقته الجديدة إلى سبورتينج لشبونة

كشف المدير الرياضي في فيورنيتنا دانييلي برادي، اليوم الجمعة، عن مستقبل برونو فيرنانديز لاعب وسط نادي سبورتينج لشبونة البرتغالي والذي يقترب من الرحيل بقوة إلى ريال مدريد.





وقال المدير الرياضي لفيورنتينا خلال تصريحات صحفية: "برونو فرنانديز سيذهب إلى ريال مدريد مقابل 70 مليون يورو، لذلك يجب أن يخرجه سبورتينج من السوث لأنه سيرحل إلى مدريد".





وذكرت الصحف البرتغالية أن خورخي مينديز له الفضل في إتمام صفقة انتقال برونو فيرنانديز إلى ريال مدريد ولكن اللاعب سيظل في نادي لشبونة لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة علماً بأن الصفقة ستكلف الملكي 70 مليون.





وأوضحت صحيفة "OJOGO" البرتغالية أن رئيس لشبونة فريدريكو فارانداس والمدير الرياضي هوغو فيانا كانا في موناكو هذا الأسبوع خلال سحب قرعة دور مجموعات دوري أبطال أوروبا وتمت مناقشة مسؤولي ريال مدريد حول برونو فرنانديز.





وكشفت الصحيفة البرتغالية أن فريدريكو فارانداس وهوغو فيانا قد سافروا مساء الأربعاء الماضي، وتناولوا العشاء في موناكو، والتقىوا بوكيل الأعمال الشهير خورخي مينديز وتمت مناقشة مستقبل برونو فيرنانديز ومسألة انتقاله إلى ريال مدريد.





والجدير بالذكر أن ريال مدريد قد اتجه لفكرة التعاقد مع برونو فيرنانديز بعد فشل المفاوضات مع مانشستر يونايتد على ضم الفرنسي بول بوجبا الذي طلب زين الدين زيدان مدرب الأبيض من الإدارة ضمه لحاجة الفريق إليه.



