الحمام يخسر من اف سي مصر ويلاقي بني سويف ودياً









تلقي نادي الحمام هزيمة من اف سي مصر بهدفين مقابل هدف في المباراة الودية التي أقيمت بينهما مساء اليوم بملعب برج العرب الفرعي.





بدأ اف سي مصر التهديف في الدقيقة 40 من الشوط الإول أعترض الجهاز الفني لنادي الحمام وأحرز منها رضا الويشي أول أهداف مصر لينتهي الشوط الأول بتقدم مصر بهدف نظيف .





وفي منتصف الشوط الثاني إستطاع أحمد الصعيدي من إحراز ثاني الأهداف من متابعة جيدة بمنطقة الجزاء أسكنها شباب إسلام الحريري حارس الحمام .





وفي الدقيقة 40 إستطاع أبو جودة تقليص الفارق من جملة تكتيكية رائعة لينتهي اللقاء بفوز إف سي مصر 1/2 في مباراة قادها تحكيميا طاقم تحكيم من منطقة الإسكندرية مكون من عبد العزيز صباح حكم ساحة وعاونة كل من محمد عبد المجيد وماجد المليجي.





يذكر أن نادي الحمام خلال فترة إعدادة خاض 6 مباريات ودية حتي بدأها مع أسوان وخسر بهدف نظيف وفاز في الثانية علي برج العرب بهدف نظيف وفي ثالث مواجهاتة حقق الفوز علي البنك الأهلي بهدفين نظيفين وفاز في رابع مبارياتة أمام مركز شباب الحمام 2/3 وخسر 2/4 من أبو قير للإسمدة قبل أن يخسر في أخر مبارياتة الودية من سيراميكا 1/4.





وسيلاقي الحمام نظيرة فريق بني سويف يوم الإثنين المقبل 2 سبتمبر بنفس الملعب قبل أن يدخل الفريق في معسكر مغلق .





وكان قد أعلن نادي الحمام بقيادة عدلي رسلان رئيس النادي التعاقد مع محمود زناتي مهاجم نادي الشمس لمدة موسمين لتدعيم خط هجوم الفريق وعبد الرحمن كاستيلو صانع ألعاب حرس الحدود .





وتسعي الإدارة لتدعيم صفوف الفريق لتقديم موسم مميز للفريق في دوري القسم الثاني.



