سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم الجمعة 30/8/2019

وسعر الريال السعودى اليوم وفقًا لأخر تحديث على النحو التالى:

سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib

4.42 جنيه للشراء

4.47 جنيه للبيع

سعر الريال اليوم فى بنك البركة

4.38 جنيه للشراء

4.51 جنيه للبيع

سعر الريال فى البنك الأهلى المصرى

4.44 جنيه للشراء

4.48 جنيه للبيع

سعر الريال مقابل الجنيه فى البنك المركزى المصرى

4.45 جنيه للشراء

4.48 جنيه للبيع

سعر الريال فى بنك مصر

4.44 جنيه للشراء

4.48 جنيه للبيع

سعر الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى اليوم

فى بنك الإسكندرية

4.41 جنيه للشراء

4.47 جنيه للبيع

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3.75 ريال سعودي

تراجعت أسعار النفط بشكل قوي خلال تعاملات اليوم الجمعة لتخسر نحو 3 %، بعد أن بدأت التعافي خلال تعاملات الأمس.





وتستمر المخاوف التجارية والقلق من تباطؤ الاقتصاد العالمي وتراجع الطلب على الخام في التأثير سلباً على معنويات المستثمرين في سوق النفط.





وكانت أسعار النفط استفادت بالأمس من إشارات التفاؤل، حيث أوضحت الصين أن هناك إمكانية لانعقاد اجتماع تجاري مع الولايات المتحدة في الشهر المقبل.





وصرح المتحدث باسم التجارة الصينية أمس بأنهم بصدد مناقشة الجولة المقبلة للمحادثات التجارية المقررة في سبتمبر.





وتضغط التوترات التجارية على أسعار الخام، حيث أن تأزم الموقف التجاري بين أكبر اقتصادين في العالم يثير مخاوف المستثمرين حول تباطؤ الطلب العالمي على النفط وبالتالي هبوط الأسعار.





كما أظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية في الأسبوع الجاري هبوط حاد في المخزونات خلال الأسبوع المنتهي في 23 أغسطس الجاري، وذلك بمقدار 10 ملايين برميل إلى 427.8 مليون برميل.





ومن المقرر أن تعلن شركة "بيكر هيوز" في وقت لاحق من اليوم بيانات منصات التنقيب عن النفط في الولايات المتحدة خلال الأسبوع الجاري.





وبحلول الساعة 3:02 مساءً بتوقيت جرينتش، انخفض سعر العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم أكتوبر بأكثر من 1.2 بالمائة إلى 60.33 دولار للبرميل بعد أن سجل 61 دولاراً في وقت سابق من التعاملات.





كما تراجع سعر العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم أكتوبر بنسبة تزيد عن 3.3 بالمائة ليهبط إلى مستوى 54.82 دولار للبرميل بعد أن كان 56.72 دولار للبرميل في وقت سابق من التعاملات.





واصلت أسعار النفط الارتفع عند تسوية التعاملات اليوم الخميس، مع التفاؤل حول انتهاء النزاع التجاري بين واشنطن وبكين، وبعد إعلان تراجع المخزون الأمريكي.





وصعدت أسعار النفط بنحو 1.7 % مع تقلص مخاوف التباطؤ الاقتصادي العالمي على خلفية عودة التفاؤل التجاري وبالتزامن مع زيادة الإنتاج في الولايات المتحدة لمستوى تاريخي وتراجع حاد بالمخزونات الأمريكية.





واستفادت أسواق الذهب الأسود من عودة التفاؤل التجاري مجدداً وسط محادثات تجارية بين أكبر اقتصادين تلوح في الأفق، وهو ما يعني تقلص المخاوف حيال الاقتصاد وبالتبعية الأثر المحتمل على الطلب على الخام.





ومن جهة أخرى، كان التقرير الأسبوعي لإدارة معلومات الطاقة الأمريكية أظهرت أمس ارتفاع الإنتاج بمقدار 200 ألف برميل يومياً خلال الأسبوع المنتهي في 23 أغسطس عند مستوى 12.500 مليون برميل يومياً.



