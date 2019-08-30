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جواو فيليكس ينضم لتدريبات "الأتلتي"

الجمعة 30/أغسطس/2019 - 06:32 م
جواو فيليكس ينضم لتدريبات الأتلتي
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شارك لاعب أتلتيكو مدريد، جواو فيليكس، اليوم الجمعة، في تدريبات فريقه تحت قيادة المدرب دييغو سيميوني، الذي من المرجح أن يضمه للتشكيل الأساسي لمواجهة إيبار الأحد المقبل في بطولة الدوري الإسباني "الليغا".



ومن المتوقع أن يبدأ سيميوني تلك المباراة بتشكيل مكون من كل من يان أوبلاك وكيران تريبير وستيفان سافيتش وخوسيه ماريا خيمينيز ورينان لودي وكوكي ريسوريكسيون وماركوس يورينتي وساؤول نييجيز وتوماس ليمار ودييغو كوستا وجواو فيليكس.



ويغيب عن قائمة الفريق كل من فيكتور ماشين 'فيتولو' وألبارو موراتا للإصابة، إضافة إلى وجود شكوك حول مشاركة أنخيل كوريا بسبب إصابته بحمّى.



ووفقاً لتشكيل الفريق خلال أول جولتين بالليغا، فمن المتوقع أن يستمر المدرب الأرجنتيني بالدفع بكل من تريبير وسافيتش وخيمينيز في الدفاع وكل من كوكي وساؤول وليمار في وسط الملعب بجانب ماركوس يورينتي. 
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