سكارليت جوهانسن بإطلالة Michael Kors بـ "فوتو كول" فيلمها الجديد في مهرجان فينيسيا

افتتحت اليوم الجمعة 30 أغسطس فعاليات اليوم الثالث من الدورة رقم 76 لمهرجان فينيسيا السينمائي الدولي، لعام 2019.

وشهدت فعاليات ثالث أيام فينيسيا، إجراء النجمة سكارليت جوهانسن لجلسة التصوير الرسمية المخصصة للصحفيين، "فوتو كول"، على هامش مشاركتها بفعاليات المهرجان ومشاركة فيلمها الجديد "ماريدج ستوري" ضمن مسابقته الرسمية.

ونشرت صحيفة ديلي ميل، لقطات من الفوتو كول الخاص بسكارليت، وصناع فيلمها الجديد حيث ظهرت النجمة الكبيرة بإطلالة من تصميمات ماركة أزياء Michael Kors.

يأتي ذلك بعد أن احتفلت سكارليت جوهانسن أمس الخميس بالعرض الخاص لفيلمها ضمن فعاليات مهرجان فينيسيا السينمائي في دورته الـ 76.



يذكر أنه من ضمن أبرز الأفلام المقرر عرضها بثالث أيام المهرجان، فيلم NO ONE LEFT BEHIND، وهو فيلم ناطق باللغتين الإنجليزية والاسبانية، من إخراج "جيلرمو أرياجا"، ومن بطولة، ماني هيوستن وجورج خيمينيس، وهو يشارك خارج المنافسة بالمهرجان.

كما تشهد فعاليات اليوم الثالث من أيام فينيسيا، عرض فيلم النجمة كريستين ستيورات SEBERG، وهو فيلم أمريكي من إخراج "بيندكت أندروز"، ويشارك خارج المنافسة بالمهرجان، وهو من بطولة جاك أوكونيل، ومارجرت كويلي، و زيزي بييتز، وييفان أطال.

ويترأس لجنة تحكيم المسابقة الرسمية بالمهرجان، المخرجة الأرجنتينية "لوكريسيا مارتيل"، وتضم اللجنة من الأعضاء، المؤرخ السينمائي الكندي "بيرس هاندلينج"، والمخرجة الكندية "ماري هارون"، والممثلة الفرنسية " ستيسي مارتن"، والمصور السينمائي المكسيسي "رودريجو بريتو"، والممثل الياباني "شيني تسوكاموتو"، والمخرج الإيطالي "باولو فيريزي".

جدير بالذكر أنه من ضمن أبرز الأفلام المشاركة بالمسابقة الرسمية لمهرجان فينيسيا بدورته الحالية لعام 2019، فيلم "الجوكر"، للنجم الكبير خواكين فينيكس، ويعتبر الفيلم مشتق من شخصيات القصص المصورة لشركةDC COMICS ضمن عالم شخصيات باتمان وسوبرمان، ويشارك في بطولة الفيلم النجم الكبير روبرت دين ير و "زيزا بيتز"، و "فرانسيس كونوري".

وفيلم النجمة ميرل ستريب الجديد The Laundromat ، وهو فيلم درامي للمخرج ستيفن سودربرج، ويشارك في بطولته النجم الكبير الحاصل على الأوسكار جاري أولد مان، والنجم أنطونيو بانديراس و النجم جيفري رايت، وجيمس كرومويل، وشارون ستون.

وتدور أحداث الفيلم حول شخصية "إيلين" التي تجسدها ميرل ستريب، والتي تتورط خلال قضائها لعطلتها في العمل مع شركة قانون تتبع تعاملات مشبوهة وتقودها للملايين من ملفات الفساد المقترنة بعدد كبير من الأغنياء والسياسيين البارزين في العالم.

ومن دولة كندا، يشارك بالمسابقة الرسمية للمهرجان بدورته رقم 76، فيلم Guest of Honour، وهو فيلم درامي من إخراج وإنتاج "أتوم إيجويان".





ويشارك في بطولته "ديفيد ثويليس" و "لوكس ويلسون" و"لايسلا دي أوليفيرا" و "روسيف سثرلاند" و"أليكساندر بورجيس".





وسيكون عرضه الأول على مستوى العالم ضمن فعاليات مهرجان فينيسيا، وتحديدا في يوم 3 من شهر سبتمبر المقبل.

وفيلم About Endlessness، للمخرج "روي أنديرسون"، وهو فيلم سويدي، وسبق أن تم اختياره للمنافسة ضمن جوائز جولدن جلوب لأفضل الأفلام الناطقة بلغة غير الإنجليزية.





ويشارك في بطولة الفيلم Lesley Leichtweis Bernardi و Ania Nova و Gloria Ormandlaky، ويعتبر الفيلم متعدد اللغات حيث يتضمن مشاهد باللغات الألمانية والسويدية والنرويجية.

وفيلم "زا تروث" للمخرج الياباني "هيروكازو كوري إيدا" الذي كان الفيلم الافتتاحي لفعاليات "فينيسيا أمس الأربعاء، ويشارك في بطولته كل من النجمة الفرنسية "كاترين دينوف"، والنجمة الفرنسية "جوليت بينوش"، والنجم الأمريكي "إيثان هوك".





ويعتبر هذا الفيلم الأول للمخرج "هيروكازو كوري إيدا"، الذي يخرجه خارج اليابان، وبلغة مختلفة عن اللغة اليابانية، وتدور أحداثه حول نجمة سينمائية كبيرة بفرنسا تعاني من مشكلات في علاقتها مع ابنتها الوحيدة بسبب شهرتها وعملها بالفن.

ومن أستراليا، يشارك بالمسابقة الرسمية لمهرجان فينيسيا بدورته رقم 76، فيلم Babyteeth، وهو من إخراج "شانون ميرفي"، وسيكون عرضه الأول ضمن فعاليات مهرجان فينسيا وفي يوم 4 سبتمبر تحديدا.





ويعد فيلم Babyteeth، عمل درامي كوميدي مقتبس من رواية تحمل الاسم نفسه للكاتبة Rita Kalnejais، ويشارك في بطولته "بن ميندلسون" و "إيساي ديفيس"، وتدور أحداثه حول رجل وزوجته يواجهان أزمة بسبب وقوع ابنتهما المريضة بشدة في الحب مع تاجر مخدرات مبتدئ.

ومن دولة "تشيلي"، يشارك بالمسابقة الرسمية لمهرجان البندقية فيلم Ema، وهو من إخراج "بابلو لاراين"، ويشارك في بطولته "ماريانا ندي جيرولامو"، و"كريستان سوراس"، وجيل جارسيا"، و"باولو جيانيني" و "سانتياجو كابريرا".





وسيكون العرض الأول للفيلم على مستوى العالم ضمن فعاليات مهرجان فينيسيا، وتحديدا في يوم 30 من شهر أغسطس الجاري.



