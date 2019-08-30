أمانة جدة تحبط بيع وتوزيع كمية كبيرة البيض
أحبطت وكالة البلديات الفرعية ممثلة في إدارة المسالخ وأسواق النفع العام، بيع وتوزيع كمية كبيرة البيض من خلال جولة مشتركة مع وزارة الزراعة وهيئة الغذاء والدواء.
وأوضح وكيل الأمين للبلديات الفرعية المهندس محمد بن إبراهيم الزهراني، أن الفرق الرقابية قامت خلال الفترة من 24 إلى 27 /12/1440هـ ضمن حملة مشتركة مع وزارة الزراعة وهيئة الغذاء والدواء بالوقوف على عدد من محلات بيع البيض بالجملة، مشيرًا إلى رصد (25) محلاً مخالفاً خلال جولة شملت (78) محلاً، مضيفًا أنه تم رصد مخالفات في المبنى والتجهيزات، بالإضافة لرصد كمية كبيرة من البيض تظهر عليه علامات التلف والفساد.
وأكدت أمانة محافظة جدة، حرصها على أمن وسلامة الغذاء المقدم لسكان محافظة جدة، وعدم تهاونها بتطبيق الإجراءات النظامية ضد المخالفين، وتقدم شكرها لسكان المحافظة على تعاونهم في التبليغ عن المخالفات البلدية عن طريق بلدي 940 أو قنوات الأمانة على مواقع التواصل الاجتماعي.
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