مصر تحقق ذهبية سيدات سلاح السابر في دورة الألعاب الإفريقية
الجمعة 30/أغسطس/2019 - 06:28 م
علي نبوي
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حققت مصر الميدالية الذهبية لسلاح السابر سيدات في دورة الألعاب الإفريقية المقامة في المغرب حاليا.
نجح منتخب السيدات في الفوز في المباراة النهائية على المغرب بنتيجة 45 -18.
مثل مصر ندى محمد حافظ ولينا علي ولوجين الفرماوي ونور حسب الله.
كان منتخب الرجال حقق ذهبية المبارزة وذهبية الشيش.
يرأس بعثة مصر في السلاح عبدالمنعم الحسيني رئيس اتحاد السلاح ويضم الجهاز الفني كلا من ماهر حمزة المدير الفني وشريف البكري مدرب العام سلاح السيف واسلام جمال مدرب سيف المبارزة.
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