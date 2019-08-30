نتانياهو لماكرون: لن نسمح لـ "الأعداء" بالتسلح

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو في اتصال هاتفي اليوم الجمعة، مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إن "إسرائيل تعتزم منع أعدائها من تسليح أنفسهم بأسلحة فتاكة وستواصل الدفاع عن نفسها ضد أي هجمات".





وذكر نتانياهو أن "رعاة مثل هذا التسلح والسلوك العدواني لن يكونوا محصنين" بحسب صحيفة "جيروزاليم بوست" على موقعها الإلكتروني.





وتحدث نتانياهو وماكرون في أعقاب هجوم إسرائيلي بطائرة بدون طيار يوم السبت الماضي على مصنع في بيروت له صلات بحزب الله وإيران ينتج صواريخ تتسم بدقة عالية فى التوجيه.





وفي تعليق حول الجهود الفرنسية للمبادرة بعقد اجتماع بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ووزير الخارجية الإيراني جواد ظريف على هامش قمة مجموعة السبع مطلع الأسبوع في فرنسا، ذكر نتانياهو أنه لتوقيت خاطىء إجراء محادثات مع طهران، في وقت كانت تكثف فيه إيران عدوانها الإقليمي.

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نتانياهو: مستعدون للدفاع عن أنفسنا ضد إيران بكل السبل

أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، مساء اليوم الإثنين، أن بلاده مستعدة للدفاع عن نفسها بكل السبل الضرورية في مواجهة إيران، التي تتحرك على جبهات عدة.

واعتبر الرئيس اللبناني ميشال عون اليوم الهجوم بطائرة بمثابة "إعلان حرب"، وقال الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله، أمس الأحد بأنه "عندما تدخل الطائرات الإسرائيلية دون طيار المجال الجوي اللبناني سنعمل على إسقاطها".

وقال نتانياهو في شريط مصور نشره مكتبه، إن "إيران تتحرك على جبهات عدة لشن هجمات دامية على دولة إسرائيل"، مشدداً على أن "إسرائيل ستواصل الدفاع عن أمنها بكل السبل الضرورية، أدعو المجتمع الدولي إلى التحرك فوراً لتوقف إيران هجماتها"، وذلك تزامناً مع قمة قادة مجموعة السبع في بياريتس جنوب فرنسا.

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