أسعار الذهب المحلي تتحول لتراجع خلال تعاملات اليوم الجمعة 30/8/2019

فقدت أسعار الذهب نحو 6 جنيهات خلال تعاملات اليوم الجمعة، لتخسر نص ما كسبته خلال تعاملات الأسبوع مع تذبذب السعر العالمي للمعدن الأصفر الذي يتحرك مع هدوء واشتعال النزاع التجاري بين واشنطن وبكين.





أسعار الذهب في مصر:

سعر الذهب عيار 18 سعر 603 جنيهًا

سعر الذهب عيار 21 سعر 704 جنيهًا

سعر الذهب عيار 24 سعر 804.6 جنيهًا

الجنيه الذهب 5632 جنيهًا





البورصة العالمية للذهب شهدت تذبذب لتبدء التعاملات على تراجع وتتحول للارتفاع الطفيف خلال تعاملات اليوم لتتجه لتسجيل أعلي المستويات لأسعار الذهب في ثلاث سنوات مع تعزز الرهان على الملاذات الآمنة في ظل بواعث القلق من تباطؤ النمو العالمي وآمال خفض البنوك المركزية في أنحاء العالم أسعار الفائدة.





وبحسب وكالة رويترز، فبحلول الساعة 0637 بتوقيت جرينتش، كان السعر الفوري للذهب مرتفعا 0.2 بالمئة إلى 1530.60 دولار للأوقية (الأونصة)، متجها صوب تحقيق مكاسب تتجاوز 8% للشهر، ستكون الأكبر منذ يونيو 2016، وصعدت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.3% إلى 1540.80 دولار.









تراجعت أسعار الذهب المحلي خلال التعاملات أمس الخميس، بضغط من التراجع بالسعر العالمي للمعدن الأصفر ليسجل سعر أوقية الذهب 1523 دولار.

أسعار الذهب في مصر:

الذهب عيار 18 سعر 607 جنيهًا الذهب عيار 21 سعر 706 جنيهًا الذهب عيار 24 ليسجل 806 جنيهًا الجنيه الذهب سعر 5645 جنيهاً





و تراجعت أسعار الذهب بشكل قوي بنهاية التعاملات أمس الخميس، ليخسر المعدن الأصفر نحو 12 دولار مع التفاؤل بنهاية النزاع التجارى بين واشنطن وبكين.

وخسائر الذهب تأتي بالتزامن مع المكاسب التي حصدتها أسواق الأسهم العالمية، حيث أنهت البورصات الأوروبية جلسة اليوم داخل النطاق الأخضر بارتفاع يتجاوز 1 بالمائة كما ربح "داو جونز" الصناعي حوالي 300 نقطة في مستهل التعاملات.

وفي الوقت نفسه، تعرض المعدن الأصفر إلى ضغوط مع قوة العملة الأمريكية في أعقاب إشارات بشأن تهدئة تجارية وسط احتمالات بدء محادثات جديدة بين أكبر اقتصادين في العالم في الشهر المقبل ووسط تأكيد الرئيس دونالد ترامب بأن هناك محادثات ستُجرى بين الجانبين.

وصرحت اليوم رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو ماري دالي، بأنها تؤمن بأن الاقتصاد الأمريكي لا يزال لديه زخم قوي ولكن عدم اليقين والتباطؤ الاقتصادي العالمي لديهما تأثير.

وفي سياق منفصل أظهرت أمس أداة "سي.إم.إيه" التي تتبع تداول العقود الآجلة لمؤشر الاحتياطي الفيدرالي أن الأسواق ترى احتمالية بنسبة 99.6 بالمائة لخفض معدل الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس خلال الاجتماع المقبل ليتراوح بين 1.75 بالمائة إلى 2 بالمائة.

وبحسب بيانات اقتصادية، فتم تعديل قراءة نمو الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة خلال الربع الثاني بالخفض.

وعند التسوية، تراجع سعر العقود الآجلة للذهب تسليم ديسمبر بنحو 0.8 بالمائة أو ما يوازي 12.20 دولار لينهي التعاملات عند مستوى 1536.90 دولار للأوقية، بعد أن كان يشهد مكاسب في وقت مبكر من التعاملات.

وبحلول الساعة 5:44 مساءً بتوقيت جرينتش، انخفض سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر بأكثر من 0.7 بالمائة ليهبط إلى 1527.44 دولار للأوقية.

وخلال تلك الفترة، ارتفع مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام 6 عملات رئيسية بنحو 0.3 بالمائة ليصل إلى 98.481.



