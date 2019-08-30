تعليق بارتوميو على انتقال نيمار إلى برشلونة

نشر برنامج "التشيرينجيتو" الإسباني، الشهير مقطع فيديو للحظة خروج وفد نادي برشلونة بقيادة جوسيب ماريا بارتوميو بعد الاجتماع مع مسؤولي باريس سان جيرمان مساء أمس الخميس في مدينة "موناكو" الفرنسية".





ولا تزال المفاوضات جارية حتى الآن بين مسؤولي باريس سان جيرمان وبرشلونة بخصوص النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا الذي يحلم بالعودة مجدداً إلى صفوف البارسا بعد رحيله منذ عامين عن "كامب نو" تاركاً خلفه ذكريات ثلاثي الرعب "msn".





ورفض بارتوميو، الرد على الصحفيين بخصوص اقتراب انتقال نيمار إلى كامب نو مجدداً وردد جملة واحدة فقط وهي: "مساء اليوم كانت قرعة مجموعات دوري أبطال أوروبا، علي أن أذهب شكراً لكم".





وتوجه الصحفيين بعد ذلك إلى بورادس نائب رئيس نادي برشلونة لسؤاله حول نيمار وكانت إجابته: "لقد أتينا من أجل القرعة، لا لا". في إشارة قرعة دور مجموعات دوري أبطال أوروبا التي أقيمت ليلة أمس الخميس في موناكو.





وكانت تقارير صحفية قد أكد قبول باريس سان جيرمان عرض برشلونة والذي يتضمن مقابل مادي بجانب الثنائي إيفان راكيتيتش وتوديبو واللاعب الآخر هو عثمان ديميبلي الذي يرفض تماماً عملية المقايضة مع نيمار دا سيلفا.





والجدير بالذكر أن نيمار دا سيلفا قد انتقل للعب في صفوف باريس سان جيرمان عام 2017 قادماً من برشلونة بعد تم دفع مبلغ 222 مليون يورو وهو قيمة الشرط الجزائي في عقده مع البارسا.



