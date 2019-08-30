الأهلي يحدد شرط رحيل التونسي علي معلول





ويسعى النادي الأهلي إلى التتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا في الموسم الجديد قبل التفريط في اي لاعب من القوام الأساسي مثل علي معلول الظهير الأيسر للفريق الأحمر أو غيره من اللاعبين الأساسين بالفريق في الموسم القادم.





ومن المقرر أن يغادر الدولي التونسي على معلول غدًا، السبت، للإنضمام إلى منتخب بلاده لخوض مباراتين وديتين أمام منتخبى موريتانيا وكوت ديفوار فى شهر سبتمبر المقبل.





كان منذر الكبير المدير الفني لمنتخب تونسي قد أعاد على معلول لقائمة نسور قرطاج مؤخرًا بعد إستبعاده من قائمة تونس في بطولة أمم أفريقيا الأخيرة بمصر والتى خرجت منها تونس من الدور قبل النهائي أمام السنغال.





وتولي منذ الكبير تدريب مننتخب تونس لمدة 3 سنوات خلفًا للفرنسى آلان جيريس، الذى تم فسخ تعاقده بعد وداع أمم أفريقيا الأخيرة.





ومن المقرر أن يواجه "نسور قرطاج"، نظيره منتخب موريتانيا يوم الجمعة 6 سبتمبر على الملعب الأولمبي برادس، فيما تقام مواجهة الأفيال الإيفوارية الثلاثاء 10 سبتمبر، فى مدينة "روان" الفرنسية.





فيما يستعد الأهلي لمباراة كانو سبورت يوم 14 سبتمبر المقبل في ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا، فيما تُقام مباراة العودة أحد أيام 27 أو 28 أو 29 سبتمبر المقبل.





حدد مسؤولو النادي الأهلي شرطًا وحيدًا من أجل السماح للتونسي علي معلول الظهير الأيسر للفريق الأحمر في الموسم المقبل بعد تلقيه أكثر من عرض خارجي في فترة الانتقالات الصيفية الجارية للرحيل عن المارد الأحمر.ودخل التونسي علي معلول ظهير النادي الأهلي ضمن اهتمامات أندية أهلي جدة السعودي والنصر أيضًا للتعاقد معه في الموسم المقبل.واشترط مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب حصول الفريق الأحمر على بطولة دوري أبطال إفريقيا في الموسم الجاري من أجل السماح للتونسي علي معلول بخضو تجرية الاحتراف الخارجي سواء للدوريات العربية أو الأوروبية وفقًا للعروض التي ستصله عقب نهاية الموسم عن طريق وكيل أعماله.