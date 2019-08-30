تعرف على أقسام كلية التجارة جامعة الاسكندرية

تتواجد كلية التجارة بجامعة الإسكندرية، وتأسست عام 1942م وتعتبر واحدة من أهم الكليات ذات الإقبال الكبير من الطلاب، فهى يطلق عليها "كلية الشعب" لكثرة التحاق الطلاب بها، كما أنها تتميز بوجود تنوع كبير في أقسامها.



تمنح الكلية درجة بكالوريوس التجارة، إضافة إلى الدرجات العلمية الأعلى كالماجستير والدكتوراة، تتكون الكلية من سبعة أقسام علمية في كل من التخصصات الآتية: "إدارة الأعمال، المحاسبة، الإحصاء، الدراسات المالية والجمركية، نظم المعلومات".



مدة الدراسة الأساسية بالكلية 4 سنوات، ويقوم الطالب بالتخصص في أحد الأقسام السبعة بدأً من الفرقة الثالثة وذلك وفقًا لرغبته ودون التقيد بتقديراته في السنوات السابقة، في ماعدا قسم نظم المعلومات الأدارية "الحاسب الآلى".



- أقسام الكلية



1- قسم المحاسبة



يهدف إلى تقديم خدمات تعليمة وبحثية واستشارية في المجال المحاسبي والمالي، بما يحقق التميز للخريج في ظل المنافسة المحلية والإقليمية والعالمية، وتخريج الكوادر المؤهلة والمدربة في تخصصات المحاسبة كما يسعى لتعميق البحث العلمي في هذه التخصصات.



2- قسم إدارة الأعمال



يسعى إلى تقديم المعارف التعليمية والبحثية في مجال إدارة الأعمال، والخدمات البحثية التي تفيد البيئة أو المجتمع المحلي في إقامة المشروعات، وتخريج الكوادر المؤهلة والمدربة في التخصصات المختلفة بقسم إدارة الأعمال عن طريق تنمية قدراتهم العلمية والأكاديمية بما يتوافق مع احتياجات ومتطلبات المنظمات والمؤسسات العاملة في سوق العمل المحلي والعالمي.



3- قسم الرياضة والتأمين



يهدف إلى معرفة طرق التحليل الإحصائي، والعينات وتصميم التجارب، وتحليل السلاسل الزمنية والإحصاءات، عن طريق دراسة الرياضيات للتجاريين، والإحصاء التطبيقي، والرياضيات الخاصة بالتأمين.



4- قسم الاقتصاد



يعد أساس العلوم التجارية، فيتيح للدارسين الإلمام بالمبادئ الاقتصادية للاعتماد على الأسس المنهجية للتفكير الاقتصادي، ودراسة مبادئ اقتصاديات النقود والبنوك والتجارة الخارجية، كما تمكن الطالب من العمل في الكثير من المؤسسات والشركات الصناعية والتجارية والخدمية.



وتتيح الدراسة المتخصصة في قسم الاقتصاد أن يلم الطالب بمبادئ العمل في المؤسسات المصرفية والمؤسسات المالية ومكاتب الاستشارات الخاصة بالجدوى الاقتصادية للمشروع والشركات الصناعية المختلفة حيث يتمكن خريجي قسم الاقتصاد من العمل بأقسام البحوث الاقتصادية في جميع المؤسسات الصناعية والتجارية.



5- قسم المالية العامة والجمارك



يهتم هذا القسم بالارتقاء بالمستوى العلمي والحرفي والمهاري في مجال الاقتصاد العام، وتوفير الموارد المالية، ويتم ذلك من خلال تدريس مادتين قبل التخصص لجميع الطلاب؛ وهما المالية العامة، والنظم الدولية.



وفي مجال التخصص هناك شعبة الدراسات المالية والجمركية والتي تتخصص في توفير المواد العلمية والمعرفية والمهارية في مجال الخدمات العامة والضرائب والجمارك التي تؤهل الطلاب للعمل في التخصصات المحاسبية، والإدارية، والجمركية.



بالإضافة إلى توفير تدريب في مصلحة الجمارك للحصول على شهادات معتمدة، مثل شهادة التخليص الجمركي لتوفير مهارات تمكن خريجي الشعبة من العمل في المجال الجمركي، وكذلك توفير تدريب عملي في مجال الضرائب والرقابة المالية للعمل في وزارة المالية والجهاز المركزي للمحاسبات، ويوجد هذا القسم بجامعتي دمنهور والإسكندرية.



6- قسم العلوم السياسية



يعتبر من التخصصات الرئيسية بالقسم العلاقات الدولية والسياسة الخارجية، بجانب النظم السياسية، والإدارة العامة، كما تتيح الدراسة بالقسم العمل في مجال الإعلام، ووزارة الخارجية إلى جانب المراكز البحثية المتخصصة، ويوجد هذا القسم بجامعة حلوان، والإسكندرية، ودمنهور، وجامعة قناة السويس.



7- قسم نظم المعلومات من مجالات العمل بالقسم، هو محلل ومصمم نظم قواعد بيانات، وتصميم مواقع الويب، وأقسام تكنولوجيا المعلومات في الشركات والبنوك، حيث يقوم الطالب بدراسة جميع المواد الأساسية الخاصة بتكنولوجيا المعلومات، ويوجد هذا القسم بجامعتي حلوان، والإسكندرية.

