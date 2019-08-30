أهم الأماكن السياحية والأثرية بالبحر الأحمر

"الجفتون تجذب أنظار السياح"



"الجفتون أماكن مفضلة عند الاوربيين"





هذا بالإضافة إلى رحلات السفاري الجبلية التي تكون على رأس زيارات السائح أيا كانت جنسيته، والتي دائما ما تحرص شركات السياحة على وضعها على رأس البرامج السياحية المختلفة، وخاصة في فصل الشتاء، حيث يقضي السائح يوما كاملا وسط الخيمة البدوية والفقرات الفنية المختلفة ذات الطابع البدوي وركوب الجمال وجولة داخل الأودية الجبلية بسيارات السفاري ذات الدفع الرباعي.





"متحف الرمال بالغردقة مجسم مصغر يحكي تاريخ مصر الفرعوني"



ومن الأماكن المميزة أيضا بالغردقة متحف الرمال بالغردقة وهو عبارة عن متحف من الرمال، الذي يضم عددا كبيرا من التماثيل المصنوعة من الرمال بأشكال مثيرة للدهشة، والذي يعد من المتاحف الفريدة من نوعه في الشرق الأوسط، وقارة إفريقيا، والذي يقع على خريطة المزارات السياحية بالغردقة، حيث يضم تماثيل رملية جذابة، قام بنحتها فنانين عالميين، من دول مختلفة بينها تمثال لنابليون بونابرت، والملكة إيزيس وكليوباترا، والإسكندر الأكبر، والسلطان محمد الفاتح.



كذلك من التماثيل الكرتونية معشوقة الأطفال في العصر الحديث باتمان وسبايدرمان، بجانب مجسم رملي للأهرامات وأبو الهول.



مصر في mini Egypt Park ومن المزارات السياحية المهمة بالغردقة مزار (mini Egypt Park)، الذي يقع جنوب الغردقة، وصمم في بداية الأمر كتعريف لمناطق الجذب السياحي في محافظات ومدن مصر والمعالم السياحية والتاريخية الشهيرة على أرضها، وأصبح بعد ذلك من المزارات السياحية المعروفة وخاصة للأطفال من السياح.



حيث يحتوى (mini Egypt Park) على مصغر من جميع معالم مصر حيث عدة مجسمات لمعالم مصرية معروفة، والتي شيدها مجموعة من الفنانين تم اختيارهم بشكل جيد، وتهدف هذه النماذج الصغيرة لتوضيح تاريخ مصر في مكان واحد بمنطقة خليج مكادي جنوب الغردقة.



ويضم متحف (mini egypt Park)، نماذج مصغرة من مكتبة الإسكندرية وبرج القاهرة وأهرامات الجيزة وأبو الهول وقلعة محمد علي ومعبد أبو سمبل والسد العالي وغيرها من معالم مصر، مثل معابد البر الغربي بالأقصر.





"الاكواريوم"



ومن الأماكن التي أصبحت على قائمة البرامج السياحية بالغردقة متحف الأحياء البحرية "الاكواريوم" الأول على الشرق الأوسط والذي يقع جنوب الغردقة، حيث إنه متحف كبير به حيوانات وكائنات بحرية مختلفة داخل أحواض زجاجية ضخمة.



كما يضم حيوانات برية أخرى وزواحف، حيث إنه الأول من نوعه في الشرق الأوسط به من الكائنات البحرية مثل القروش والدلافين والسلاحف النادرة، كذلك طيور بحرية، وثعابين، ومقسم من الداخل لعدة مناطق تضم بحرية وبرية كأنه حديقة حيوان بطراز حديث.



"القلعة العثمانية بالقصير"



توجد القلعة العثمانية بالقصير وهي من أهم المزارات السياحية بمدينة القصير، حيث أنشأها العثمانيين وتحوي مدافع قديمة منذ أيام الحروب العثمانية ويطلق عليها الطابية، وتتردد عليها الأفواج السياحية بشكل يومي لمشاهدة ما شيده العثمانيين بالبحر الأحمر.



ومن الأماكن التي لا بدَّ من زيارتها بالبحرالأحمر محمية وادي الجمال بشواطيء بمرسى علم من أجمل شواطئ البحر الأحمر، الذي تكسوا مناطق عديدة بشواطئها أشجار المانجروف المميزة، كما تعد تلك المنطقة من أغنى مناطق البحر الأحمر بالحيونات البحرية الفريدة من نوعها مثل عروسة البحر والدلافين وغيرها.



وتنظم عدة شركات رحلات سياحية للسياح الوافدين لمرسى علم إلى منطقة وادي الجمال، حيث تمتلك محمية وادي الجمال أيضا شعاب الفنستون، والتي قد لا تتواجد في أي مكان آخر، حيث تقع على بعد 22 كم شمال مدينة مرسى علم، وعلى بعد 6.5 ميل بحري (12 كم) تقريبا، من مرسى أبو دباب شعاب مرجانية نادرة.



وتوجد الشعاب على مسافات عميقة في البحر الأحمر، ووجودها في تلك المنطقة يكثف من وجود الكائنات البحرية النادرة في معظم الأوقات على أعماق مختلفة وبأنواع مختلفة، حيث يوجد حوالي 370 نوعا من الأسماك المختلفة.

في عرض البحر وعلى بعد عشرة كيلو متر من مدينة الغردقة، فور وصولك هناك ستكتشف أنك في مكان من أهم المعالم السياحية والتي تعتبر طبيعتها فريدة من نوعها.جزيرة الجفتون، التي تمتلك الشواطئ الرملية المختلفة المميزة بالشعاب المرجانية، فضلا عن أنها الجزيرة الوحيدة بالبحر الأحمر الذي يسمح بالأنشطة السياحية على ظهرها.ينظم مراكز الغطس رحلات لجزيرة الجفتون يوميا من الساعات الأولى من الصباح، حيث تبحر لنشات السفاري إليها متوقفة في الطريق إليها لممارسة السائح لرياضة السنوركل والسباحة ومشاهدة الشعاب المرجانية، وتناول وجبة الغداء عليها والاستمتاع بشواطئها بعيدا عن الضوضاء ووسط البحر على شواطئها الخلابة.جزيرة الجفتون من الأماكن السياحية التي تتردد عليها فئة معينة من الزوار، وغالبا يأتون خصيصا لها حيث إنها مناطق الغوص ومشاهدة الشعاب المرجانية بالبحر الأحمر والدلافين والسلاحف والأسماك ذات الألوان المختلفة.