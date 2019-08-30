رئيس وزراء باكستان يقود مظاهرة للتضامن مع منطقة "كشمير"

توقفت المدن في أنحاء باكستان اليوم الجمعة مع تدفق عشرات الآلاف من الناس على الشوارع في مظاهرة تقودها الحكومة للتضامن مع منطقة كشمير المتنازع عليها بعد أن ألغت الهند استقلالها الذاتي هذا الشهر.



وتأتي الأزمة المتعلقة بكشمير أيضًا في الوقت الذي تتعرض فيه باكستان لضغوط من هيئة الرقابة المالية الدولية (FATF) لإثبات أنها تشن حملة ضد الجماعات المسلحة.



وضعت الوكالة الدولية للطاقة الذرية باكستان على "قائمة رمادية" من البلدان التي لديها ضوابط غير كافية لتمويل الإرهاب في العام الماضي، والتي يمكن أن تحد من الاستثمار أو حتى تجتذب العقوبات إذا تم تخفيضها بدرجة أكبر.



ويقول المسؤولون في باكستان إنها تعمل على إظهار أنها تتصرف بمسؤولية، وهم يرفضون التلميح إلى أنه قد يكون هناك إغراء لاستخدام المتشددين كوكلاء ضد الهند الآن.



وقال أحد كبار المسؤولين: "سنكون مجانين للقيام بذلك".



وبث التلفزيون والراديو النشيد الوطني لباكستان والنشيد الوطني لكشمير بينما أوقفت حركة المرور وأطفئت أضواء الإشارات كما أوقف سير القطارات وذلك ضمن حملة رئيس الوزراء عمران خان لجذب انتباه العالم لمحنة المنطقة المقسمة الواقعة في جبال الهيمالايا.



وقال خان لآلاف المتظاهرين في العاصمة إسلام اباد ”نحن معهم في أوقات عسرتهم، الرسالة التي تنطلق من هنا اليوم هي ما دام الكشميريون لم يحصلوا على حريتهم فسنقف معهم“.



ولوقت طويل ظلت كشمير التي تسكنها أغلبية مسلمة سببا لصراع بين الدولتين النوويتين الهند وباكستان. وتحكم كل من البلدين جزءًا من كشمير وتطالب بالجزء الآخر.



وتحارب الهند متشددين انفصاليين منذ أواخر الثمانينات وتتهم باكستان بدعمهم وهو ما تنفيه باكستان قائلة إنها تدعم شعب كشمير سياسيا في مواجهة قمع الحكومة الهندية وقواتها الأمنية.



