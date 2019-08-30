رحيل نافاس يضع زيدان في ورطة كبيرة
الجمعة 30/أغسطس/2019 - 04:58 م
عمر عبدالعزيز
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كشفت تقارير صحفية إسبانية، اليوم الجمعة، أن الدولي الكوستاريكي كيلور نافاس، حارس مرمى فريق ريال مدريد الإسباني، بات قريباً للغاية من إعلان رحيله عن صفوف النادي الملكي خلال الساعات المقبلة من الميركاتو الصيفي الحالي.
ووفقًا لما ذكرته صحيفتي "ABC و"سبورت" الإسبانيتين، فإن كيلور نافاس سيذهب إلى نادي باريس سان جيرمان الفرنسي يوم الأثنين القادم.
وأوضحت التقارير ان كايلور نافاس سيذهب إلى باريس سان جيرمان يوم الأثنين، حيث أن الحارس الكوستاريكي سينتقل في آخر يوم في سوق الأنتقالات، ومن المقرر أن يتدرب نافاس مع الفريق وسيسافر إلى فياريال، وإذا لم يحدث أي شيء غير متوقع، مثل إصابة الحارس البلجيكي تيبو كورتوا، سيصبح لاعباً لباريس سان جيرمان يوم الأثنين.
ومن الجدير بالذكر ان نافاس سيوقع على عقد لمدة اربعة سنوات وسيتقاضى 7 مليون يورو سنوياً، كما ان الصفقة ستُغلق مقابل 10 مليون يورو، وعليه فإن ألفونسو أريولا سينتقل إلى ريال مدريد على سبيل الإعارة لمدة عام وأندريه لونين سيصبح الحارس الثاني يوم في 2020.
ويأتي سبب رغبة نافاس في الرحيل لأنه فقد مكانه في التشكيلة الأساسية للريال منذ تعاقد النادي مع البلجيكي تيبو كورتوا في الصيف الماضي قادماً من تشيلسي الإنجليزي، ليقترن اسمه بالرحيل عن النادي، بحثاً عن فرصة للمشاركة بشكل أساسي.
ومن جانبه أبلغ نافاس مدربه الفرنسي زين الدين زيدان، برغبته في الرحيل عن ملعب سانتياجو بيرنابيو، بعدما توصل بالفعل لاتفاق مبدئي مع سان جيرمان حول الانضمام لصفوفه.
التقرير أكد أن قرار نافاس بالرحيل نهائي، بعدما أبدى الحارس الكوستاريكي رفضه التام لفكرة اقتصار مشاركاته مع "الميرينجي" على مباريات كأس ملك إسبانيا.
يذكر أن نافاس انضم لريال مدريد في صيف 2014، وتوج بالعديد من الألقاب خلال مسيرته مع الريال؛ أبرزها الفوز بدوري أبطال أوروبا 3 مرات.
وسيضطر المدرب الفرنسي زيدان للاعتماد على حارس من فريق الرديف، ليكون بديلاً لكورتوا، حال رحل نافاس بشكل رسمي دون التعاقد مع بديل.
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