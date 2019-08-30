البورصة الأمريكية تستكمل مسيرة الارتفاع بمستهل التعاملات اليوم الجمعة

استهلت البورصة الأمريكية تعاملات اليوم الجمعة على ارتفاع، لتواصل سلسلة الأرتفاع التي بدأت مع عودة التفاؤل بانتهاء النزاع التجاري بين واشنطن وبكين، وكسر مؤشر ناسداك حاجز الـ 8 ألاف نقطة.





وتأتي المكاسب في البورصة الأمريكية بعدما صرحت وزارة الخارجية الصينية اليوم بأن هناك اتصالات فعالة بين الجانبين وسط محاولة إبرام اتفاق تجاري.





وارتفعت أسهم شركات الرقائق، حيث صعد سهمي ميكرون تكنولوجي وبروادكوم بأكثر من 1 بالمائة لكل منهما، كما شهد سهم آبل زيادة بنحو 0.7 بالمائة بعد مكاسب أمس.





وتتجه وول ستريت بذلك لتسجيل الصعود اليومي الثالث على التوالي بعدما سجلت مكاسب قوية بالأمس مع ارتفاع المؤشر الصناعي بنحو 325 نقطة.





وعلى صعيد الأرقام الاقتصادية، شهد الإنفاق الشخصي في الولايات المتحدة ارتفاعاً قوياً خلال الشهر الماضي في حين تباطأ نمو الدخل الشخصي.





وبحلول الساعة 1:31 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع المؤشر الصناعي "داو جونز" بأكثر من 0.5 بالمائة أو ما يعادل 142 نقطة ليصل إلى 26504.5 نقطة.





كما صعد مؤشر "ستاندرد آند بورز 500" الأوسع نطاقاً بنحو 0.5 بالمائة ليسجل 2940.3 نقطة.





وسجل المؤشر الذي يغلب عليه الطابع التكنولوجي "ناسداك" زيادة بنحو 0.6 بالمائة ليرتفع إلى مستوى 8017.7 نقطة.





وخلال تلك الفترة، ارتفع الدولار الأمريكي مقابل اليورو بنسبة تزيد عن 0.1 بالمائة لتهبط العملة الأوروبية الموحدة إلى مستوى 1.1043 دولار.





صعدت البورصة الأمريكية بشكل قوي بنهاية التعاملات أمس الخميس، ليربح مؤشر داو جونز بنحو 325 نقطة مع التفاؤل بانتهاء النزاع التجاري بين واشنطن وبكين.

وتأتي المكاسب في "وول ستريت" بعدما قالت الصين إنها ترغب في حل نزاعها التجاري المطول مع الولايات المتحدة من خلال موقف هادئ مع التلميح بعدم اتخاذ إجراءات انتقامية ضد جولة التعريفات الأمريكية الأخيرة.

وطالب الجانب الصيني الولايات المتحدة توفير ظروف مواتية من أجل عقد الجولة المقبلة للمحادثات التجارية والمقررة في الشهر المقبل، كما أشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه سيُجرى محادثات بين الجانبين اليوم.

وعلى صعيد الأرقام الاقتصادية، قامت الولايات المتحدة بمراجعة تقديرات النمو الاقتصادي خلال الربع الثاني بالخفض، في حين ارتفعت طلبات إعانة البطالة الأمريكية وفقاً للتوقعات.

ومع قوة الصادرات الأمريكية، فإن عجز الميزان التجاري السلعي للولايات المتحدة تراجع بأكثر من التوقعات خلال الشهر الماضي.

وبنهاية الجلسة، ارتفع مؤشر "داو جونز" الصناعي بنسبة تزيد عن 1.2 بالمائة أو ما يعادل 326 نقطة ليغلق عند مستوى 26362.2 نقطة.

كما زاد مؤشر "ستاندرد آند بورز 500" الأوسع نطاقاً بنحو 1.3 بالمائة مسجلاً 2924.6 نقطة.

في حين أن مؤشر "ناسداك" والذي يغلب عليه الطابع التكنولوجي، فشهد ارتفاعاً بنحو 1.5 بالمائة ليصل إلى 7973.4 نقطة.

وبحلول الساعة 8:05 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع الدولار الأمريكي مقابل اليورو بنحو 0.2 بالمائة لتهبط العملة الأوروبية الموحدة إلى مستوى 1.1057 دولار.



