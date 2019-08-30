عودة 45 لاجئا صوماليا إلى ديارهم في برنامج للعودة الطوعية
الجمعة 30/أغسطس/2019 - 04:45 م
الفجر - وكالات
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أعلنت المفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة أن 45 لاجئاً صومالياً عادوا إلى البلد الواقع في القرن الإفريقي من مخيم داداب للاجئين في كينيا كجزء من برنامج العودة الطوعية.
وتأتي عمليات الإعادة إلى الوطن بعد تحرك من الحكومة الكينية لإغلاق مخيم اللاجئين. يقال إن كينيا تريد إغلاق داداب بحلول نهاية عام 2019.
سبق لكينيا أن أمرت بإغلاق المعسكر في مناسبات عديدة ، لكن الأمم المتحدة وغيرها من اللاعبين الدوليين تدخلوا وأقنعوا الحكومة بالتراجع مؤقتًا.
المخيم ، الذي يقع في شرق كينيا ، يضم أكثر من 200000 لاجئ ، معظمهم من أصل صومالي فروا من الحرب في بلدهم.
وصل آخر اللاجئين الذين عادوا إلى الصومال من داداب إلى بيدوا وتم استقبالهم ومساعدتهم من قبل لجنة ولاية ساوث ويست للاجئين والمشردين داخليا.
وفقًا للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ، يُنظر إلى برنامج العودة الطوعية كحل طويل الأجل مرغوب فيه لمعظم اللاجئين حول العالم.
وتقول الوكالة إنها ساعدت أكثر من 90،000 لاجئ صومالي على العودة إلى ديارهم من تسعة بلدان لجوء مختلفة.
لقد عانت الصومال من العنف لأكثر من عقد. تريد جماعة الشباب الإسلامية المتطرفة الإطاحة بالحكومة وإصدار أحكام الشريعة الإسلامية.
أجبر الصراع ملايين الصوماليين على مغادرة وطنهم.
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تسببت أربع سنوات من الصراع العشائري داخل وحول الأفوين في منطقة سناج في أرض الصومال بإغلاق المدارس وترك مئات الأطفال عالقين في المنزل أو يضطرون إلى السفر بعيدًا لمواصلة تعليمهم.
تعمل تسع مدارس في المنطقة على فترات متقطعة ، حيث تغلق أبوابها عندما تستمر الاشتباكات وتفتح أبوابها خلال فترات الهدوء.
وقال كيسي شاير صلاح ، مسؤول التعليم في منطقة الأفوين ، لوسائل الإعلام الصومالية إنه لا يمكن للسلطات فتح المدارس الآن حيث لا يزال التوتر حاليًا. كان من المقرر أن تبدأ السنة الأكاديمية الجديدة في 13 أغسطس.
فر معظم السكان من المدينة في يوليو الماضي عندما اندلعت الجولة الأخيرة من القتال.
وقال كايس إن تعليم 600 طالب مسجلين في تسع مدارس تعطل بسبب الصراع.
تقع المدارس الابتدائية الأربع والخمس الثانوية في الأفوين وداروين وسيغادر ودوجوبل.
وقال كايس إن 80 مرشحًا من هذه المدارس الابتدائية والثانوية فشلوا في الجلوس لامتحاناتهم النهائية بسبب اندلاع الصراع.
كان مختار سليمان نوح في فورم وان في مدرسة في الأفوين قبل اندلاع الاشتباكات. أغلقت مدرسته ، التي كانت آخر مدرسة تعمل في البلدة ، قبل عام.
"كنت قد تمت ترقيتي إلى النموذج الثاني ولكن تم إغلاق المدرسة بسبب الاشتباكات. كان هناك 17 طالبًا في فصلنا. قال مختار: "أود نقل المدارس ولكني أخشى أن أواجه مستقبلاً مظلمًا".
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