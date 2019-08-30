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منتخب رجال سلاح المبارزة يحقق ذهبية دورة الألعاب الإفريقية

الجمعة 30/أغسطس/2019 - 04:46 م
منتخب رجال سلاح المبارزة يحقق ذهبية دورة الألعاب الإفريقية
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علي نبوي
 

حقق منتخب مصر لسلاح المبارزة الميدالية الذهبية في منافسات دورة الألعاب الإفريقية المقامة في المغرب.
فاز منتخب مصر في المباراة النهائية على منتخب المغرب بنتيجة 45 - 43.

يضم المنتخب اللاعبين محمد نشأت وأحمد صالح ومحمد صالح ومحمد ياسين.

يرأس بعثة مصر في السلاح عبدالمنعم الحسيني رئيس اتحاد السلاح ويضم الجهاز الفني كلا من ماهر حمزة المدير الفني وشريف البكري مدرب العام سلاح السيف واسلام جمال مدرب سيف المبارزة.

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