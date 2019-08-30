"أهلا مدارس والفجالة" الأرخص.. تعرف على أسعار الأدوات المدرسية في الأسواق المالية

تحرص بوابة "الفجر" عن تقديم كل ما يهم المواطن، ومع اقتراب العام الدراسي الجديد يبحث أولياء الأمور عن أسعار الأدوات المكتبية التي يستعملها أولادهم خلال دراستهم بالمدارس وتختلف الأسعار ما بين مكان إلي الأخر وأرخص الأسعار تواجدت بمعرض "أهلا مدارس" الذى تنظمة غرفة القاهرة التجارية بالتعاون مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، ويأتي بعدها منطقة الفجالة .





فيما يلي تستعرض بوابة "الفجر" أسعار الأدوات المدرسية:





دستة كشاكيل 60 ورقة بـ 20 جنيها

كشكول سلك 60 ورقة بـ 8 جنيهات

كشكول 100 ورقة بـ 12.5 جنيهًا

دستة كراسات إنجليزي بـ 25 جنيها

دستة أقلام جاف بـ 10 إلي20 جنيها

دستة الأقلام الرصاص 5 جنيهات

قلم سنون 7.5 جنيهًا

براية من 3 إلي 35 جنيهًا

أستيكة من 2 إلي 7 جنيهات

علبة الألوان الخشب بين 5 جنيهات و60 جنيها

طقم الأدوات الهندسية بيتراوح بين 10 جنيهات و15 جنيها

سعر المقلمة بين 25 و 35 جنيها

زجاجة مياه بـ 15 جنيها

لانش بوكس بـ 30 جنيها

الحقائب المدرسية بين 75 و550 جنيها









وأعلنت غرفة القاهرة التجارية التابعة للاتحاد العام للغرف التجارية، عن افتتاح 10 معارض فرعية "أهلا مدارس" في بداية سبتمبر المقبل في عدة مناطق متنوعة بالمحافظة، خاصة في المناطق الشعبية والأكثر احتياجا.

وقال المهندس إبراهيم العربي رئيس الغرفة ورئيس الاتحاد العام، إنه سيتم افتتاح المعرض الرئيسي الأحد المقبل بقاعة الصندوق الاجتماعي، كما سيتم افتتاح المعارض الفرعية التي تراعي تغطية أكبر عدد من المناطق لمساندة المواطنين في ظل قرب دخول الموسم الدراسي الجديد.





وأضاف العربي، أنه تم مراعاة العنصر الجغرافي في اختيار المناطق في محافظة القاهرة ليتم تنظيم المعارض بها سواء شعبية أو غير ذلك والتركيز على المناطق الأكثر احتياجا والتي تحتاج المساندة الفعلية.





وأكد رئيس اتحاد الغرف التجارية أن كافة الغرف ستنظم معارض أهلا مدارس في العديد من المناطق بالمحافظات المختلفة وتراعي المناطق الأكثر احتياجا وهناك جهود كبيرة مبذولة من رؤساء وأعضاء الغرف التجارية من أجل دعم المواطنين على مستوى الجمهورية.





وقال المهندس سامح زكي نائب رئيس غرفة القاهرة التجارية، إن التنسيق يجري على قدم وساق بالغرفة لتنظيم معارض جيدة وفي مناطق متنوعة بمحافظة القاهرة.





وأضاف أنه سيتم تنظيم عدة معارض في المناطق المختلفة من محافظة القاهرة بجانب المعرض الرئيسي الذي تنظمة الغرفة بالتعاون مع الجهات المعنية لتخفيف الأعباء عليهم، وتقليل تكلفة انتقالهم للمعارض بالذهاب إليهم في أماكنهم لتحقيق الغرض من مساندة الغرفة لهم.





وكشف زكي، عن أن عدد المعارض التي تم تجهيز بعضها يصل إلى 10 معارض متفرقة في ربوع القاهرة منها في مناطق "الساحل والمعادي وروض الفرج ومدينة نصر وحلوان والزاوية الحمراء وعين شمس" على أن تشمل هذه المعارض كافة مستلزمات المدارس بأسعار التكلفة لأنها من المنتج والمستورد مباشرة .





من جانب أخر أوضح أحمد أبوجبل، رئيس شعبة الأدوات المكتبية بالغرفة التجارية في القاهرة، أن كل مستلزمات الطالب من كراسات وكشاكيل وأقلام شهدت تراجع في أسعارها من 5 - 10% مقارنة بالعام الماضي، كما أن المنتج المصري غير متوفر بكثرة، وهناك إغراق (صيني – تركي - أندونيسي – هندي – ماليزي) لسوق الأدوات المدرسية أمام منتج مصري مرتفع السعر.





وأكد أن هناك وفرة فى المعروض هذا العام ولا توجد أي تعقيدات في العملية الاستيرادية، التي بدأت في مايو الماضي، مؤكدا أن ارتفاع الأسعار يتكرر كل عام خاصة مع تجار التجزئة لتعدد حلقات التداول إلا أن أسواق الجملة الأكثر عروضا في الأسعار، والجديد هذا العام كان هو التراجع بسبب الدولار، وتوافره وثبات الدولار الجمركي.