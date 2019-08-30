الأهلي يُعدل عقد نيدفيد بعد رفعه من القائمة





وكان الجهاز الفني، قرر استبعاد نيدفيد من القائمة، بسبب الإصابة التى يعاني منها في الركبة، والتي أجبرته على إجراء عمليتين جراحيتين في ألمانيا، خلال الفترة الماضية.







وحرص مسؤولو الأهلي على وعد اللاعب، بترضيته ماديًا برفع راتبه السنوي إلى 4 ملايين جنيه بدلًا من 3.5، والتكفل باستمرار برنامجه العلاجي سواء في ألمانيا أو القاهرة، وكذلك البرنامج التأهيلي، على أن يتم قيده في يناير المقبل، خلال فترة القيد الشتوي.

حصل كريم نيدفيد لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على وعد من مجلس إدارة النادي وإدارة الكرة، بتعديل قيمة عقده عقب رفع اسمه من القائمة المحلية.