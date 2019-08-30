"مواطنون ضد الغلاء" تعلن عن معارض مستلزمات مدارس لتخفيف الأعباء على الآباء (فيديو)

قال محمود عسقلاني، رئيس جمعية مواطنون ضد الغلاء، إن الجمعية لديها منفذ لبيع اللحوم بمنطقة الفجالة، وتقدمت بطلب لمحافظة القاهرة لتحويله من منفذ لبيع اللحوم لمعرض دائم لبيع مستلزمات المدارس، وسيتم افتتاحه خلال الأسبوع المقبل، في محاولة للتشجيع على إقامة المعارض.





وأضاف "عسقلاني"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "همزة وصل" المذاع على فضائية "النيل للأخبار"، اليوم الجمعة، أن هناك معارض لمستلزمات المدارس تم تنظيمها بمختلف المحافظات لتخفيف الأعباء على أولياء الأمور مع بدء العام الدراسي الجديد.





وتابع رئيس جمعية مواطنون ضد الغلاء، أن الجمعية تقدمت بطلب لجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية العام الماضي، والذي بدوره أصدر قرار وزع على معظم مديريات التربية والتعليم متعلق بالزي المدرسي الذي يتم تغييره كل عام ويضيف عبء على أولياء الأمور، منوهًا إلى أن بعض المدارس تمارس ممارسة احتكارية بفرض شراء الزي من تاجر بعينه.





ويفتتح الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، معرض «أهلا مدارس»، يوم الأحد أول سبتمبر، في الساعة الخامسة مساءً، على أن يفتح المعرض أبوابه للجمهور في اليوم التالي 2 سبتمبر وحتى يوم 8 من نفس الشهر، بقاعة جهاز المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر بأرض المعارض بمدينة نصر.





ووجه وزير التموين، بتوفير جميع المستلزمات الدراسية بالمعرض بهدف تخفيف العبء على المواطنين، وتمكن الأسر المصرية من شراء المستلزمات لأبنائهم بأسعار مخفضة، وأنه بالتوازى مع توفير المستلزمات بالمعرض سيقوم مفتشو قطاع التجارة الداخلية بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والمكتبات التي تطرح مستلزمات المدارس، للتأكد من مدى مطابقتها للمواصفات القياسية، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه أي شخص يحاول التلاعب في المنتجات، أو عرض مستلزمات مجهولة المصدر.





وقال أيمن حسام الدين، مساعد وزير التموين لشؤون التجارة الداخلية، أن معرض «أهلا مدارس» سوف يتضمن جميع مستلزمات المدارس بأسعار مخفضة، وسيتم توفير منتجات السلع الغذائية الأساسية للطلاب من خلال الشركات التابعة للوزارة، وكذلك الشركات الأخرى.





وأضاف أن معرض «أهلا مدارس» سيستقبل المواطنين اعتبارا من صباح يوم 2 سبتمبر، وسيعمل على توفير كل مستلزمات المدارس لجميع الطلاب في مراحل التعليم المختلفة بأسعار أقل من سعر الجملة، حيث لن تقل التخفيضات عن 30% للمنتجات بالمعرض.





وتابع «حسام الدين» أنه سيتم توفير كل المستلزمات المدرسية بمعرض «أهلا مدارس» أولا بأول، خاصة بعد الإقبال الكبير الذي شهده المعرض من المواطنين، بسبب انخفاض أسعار المنتجات بشكل كبير، بجانب تجاوب العارضين في خفض الأسعار مرة أخرى، لافتا إلى أن وزارة التموين وجهت بإعداد خريطة لتنظيم معارض مع المناسبات المختلفة لتوفير كل المستلزمات والمنتجات للمواطنين، كما سيتم تكثيف الرقابة على الأسواق والأماكن التي تطرح المستلزمات المدرسية، للتأكد من عدم طرح مستلزمات غير مطابقة للمواصفات القياسية، وكذلك رقابة مداخل ومخارج معرض أهلا مدارس بمدينة نصر لعدم دخول تجار التجزئة لشرائهم المستلزمات لانخفاض أسعارها بنسبة لا تقل عن 30%.



