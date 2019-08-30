بعد حادثه المروع.. 3 معلومات كروية لا تعرفها عن عمرو زكي

تعرض اللاعب الدولي المصري السابق عمرو زكي لاعب نادي الزمالك السابق لحادث مروع صباح اليوم الجمعة بطريق مطروح إسكندرية الساحلي، حيث تعرض للكثير من الاصابات والجروح القوية في جسده.





وطمئنت صحة مطروح الجماهير المصري على صحة عمرو زكي، وان كل ما تعرض له هي عبارة عن كدمات قوية وجروح متعددة في الجسد، ولكن حالته مستقرة وسوف يتم نقله على مستشفى في القاهرة.





وكان يرافق عمرو زكي في السيارة صديقه إبراهيم عبد السلام والذي تعرض أيضا لكسر في القدم اليسرى وجروح وكدمات أيضا متعددة في الجسد واستقرار حالته في الساعات الأخيرة.





1- الاحتراف في روسيا والعودة بسبب الطقس

نجح عمرو زكي في الاحتراف بعد كأس الأمم الأفريقية 2006 في روسيا، وذلك عبر بوابة فريق لوكوموتيف موسكو ولكن لم تستمر هذة الرحلة حيث أشار زكي أن عامل الطقس يمثل صعوبة كبيرة له في خوض المباريات والمعيشة هناك.





2- من هدف البريميرليج لأسوء محترف مصري

احترف عمرو زكي في فريق ويجان اتليتك الإنجليزي، وتألق بشكل لافت للنظر وسجل عشرة أهداف خلال المباريات الاولى في البريميرليج، ولكن في فترة من الفترات عاد عمرو زكي ليشارك مع منتخب مصر رغم أنه مصاب، ليعلم ناديه الإنجليزي بعد ذلك أنه سيغيب مدة طويلة بسبب تصرفه، وهاجمه ستيف بروس بأنه اسوء محترف تعامل معه في حياته، بالإضافة إلى غياب اللاعب عن المران اكثر من مرة.





3- الرجاء يفسخ عقد زكي بعد شهر واحد

تعاقد فريق الرجاء المغربي مع عمرو زكي خلال فترة الإنتقالات الشتوية في عام 2014، ولكن لم تستمر تلك التجربة الا شهر واحد، بعد فسخ الفريق المغربي العقد بين الطرفين، بسبب خضوع اللاعب لعملية في ميونخ دون الرجوع إلى نادييه، ولم يشارك مع الفريق في أي لقاء رسمي.