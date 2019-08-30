داخل مخزن.. سقوط شخص بحوزته 24 ألف كتاب تعليمي "مقلد" بالأزبكية



وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.



من "الحشيش" لـ"الكبتاجون".. سقوط تشكيل عصابي للاتجار في المخدرات بالتجمع



ألقت مباحث القاهرة، القبض على ثلاثة أشخاص بدائرة قسم شرطة التجمع الأول تخصصوا في جلب وتهريب وترويج المواد المخدرة، وبحوزتهم كمية من المواد والأقراص المخدرة مختلفة الأنواع.



وتابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، نشاط تشكيل عصابي تخصص في جلب المواد المخدرة وترويجها على عملائهم بداخل البلاد، متخذين من دائرة قسم شرطة التجمع الأول مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامي.



وأمكن رصدهم والوقوف على مظاهر نشاطهم الإجرام وهم ( شخصان يحملان جنسية إحدى الدول العربية – مقيمان بدائرة قسم شرطة التجمع الأول، عاطل – مقيم بدائرة قسم شرطة العبور بالقليوبية).



وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعي الأمن الوطني والأمن العام ومديرية أمن القاهرة تم استهدافهم وضبطهم حال تواجدهم أمام مسكن أحدهم بدائرة قسم شرطة التجمع الأول وبحوزتهم كمية من مخدر الحشيش وزنت 10 جرامات وكمية من مخدر الكوكايين وزنت 1 جرام و34 قرصا مخدرا لعقار " الترامادول " و56 قرصا مخدرا لعقار " الكبتاجون" و209 أقراص لعقاقير مؤثرة على الحالة النفسية والعصبية ومبالغ مالية و6 هاتف محمول، جهاز لاب توب.



بمواجهتهم أقروا بواقعة الضبط وإعترفوا بحيازتهم للمواد والأقراص المخدرة بقصد الإتجار.



"عمرها 64 سنة".. تفاصيل جديدة في واقعة ذبح مسنة على يد حلاق بحدائق القبة



كشفت الأجهزة الأمنية بالقاهرة بقيادة اللواء محمد منصور، ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة حدائق القبة بمديرية أمن القاهرة بالعثور على سيدة متوفاة داخل شقة كائنة بأحد العقارات بدائرة القسم بالإنتقال والفحص تبين أنها "لربة منزل- سن 64 ومقيمة بمحل البلاغ"، وبها إصابات ظاهرية عبارة عن عدة جروح في أماكن مختلفة، وعُثر بمدخل العقار "أسفل السلم" على سلاح أبيض "سكين " به آثار دماء.



ومن خلال تكثيف الجهود تبين أن وراء ارتكاب الواقعة "حلاق- سن 32 ومقيم بدائرة القسم، سبق اتهامه في 5 قضايا" والمشهور عنه التردد على الحديقة المجاورة للعقار محل سكن المجني عليها لتعاطي المواد المخدرة.



وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وأقر بأنه نظرًا لمداومة تعاطيه المواد المخدرة ومروره بضائقة مالية وعلمه بإقامة المجني عليها بمفردها خطط لسرقتها وفي سبيل ذلك قام بتسلق مواسير الصرف الصحي الخاصة بالعقار محل الواقعة والدخول لشقة المجني عليها من نافذة المطبخ واستل سكينًا عُثر عليه بداخله، ولدى شعور المجني عليها به حاولت الإمساك به والاستغاثة قام بالاعتداء عليها مستخدمًا السلاح الأبيض المشار إليه مما أدى إلى وفاتها، واستولى على مفاتيح الشقة ولاذ بالفرار دون الاستيلاء على ثمة مسروقات أخرى وأضاف بتخلصه من المفاتيح المستولى عليها وملابسه الملوثة بالدماء التي كان يرتديها أثناء ارتكاب الواقعة بإلقائهما بنهر النيل.



وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.



شنت الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية، حملة أمنية مكبرة استهدفت عددًا من المطابع والمكتبات الكائنة بدائرة قسم شرطة الأزبكبة بمحافظة القاهرة، والتي أفادت المعلومات بقيامها بطبع بعض الكتب بدون تفويض أو أوامر توريد من أصحاب الحقوق المادية والأدبية، ومزاولة النشاط بدون ترخيص من الجهات المختصة بالمخالفة للقانون، وأسفرت عن ضبط ( مقر مخزن خاص بإحدى الشركات بدائرة القسم ) وضبط أحد الأشخاص بالمخزن، وبالتفتيش تم ضبط ( عدد 124695 مائة أربعة وعشرون ألف وستمائة خمسة وتسعون "كتاب تعليمي خارجي منسوخ ومقلد").وفي مجال مكافحة جرائم المصنفات فقد تم توجيه حملة أمنية مكبرة ومن ناحية أخرى تم استهدفت شركات الدعاية والإعلان غير المرخصة والتي تقوم بعرض مصنفات سمعية وسمعية بصرية واستخدام أجهزة حاسب آلي مُحمل عليها برامج مقلدة ومنسوخة لكبرى الشركات العالمية دون الحصول على موافقة أصحاب الحقوق المادية والأدبية أسفرت عن ضبط ( أحد الأشخاص لقيامه بإنشاء شركة غير مرخصة للدعاية والإعلان بدائرة قسم شرطة الدقي) وعُثر بمقر الشركة على وحدة معالجة مركزية منسوب صدورها لكبرى الشركات العالمية دون إذن من الشركة المالكة.