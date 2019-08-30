قبل زيارة "السيسي".. "مصر والكويت" علاقات راسخة ومصير مشترك (فيديو)

ألقت رئاسة الجمهورية، الضوء على العلاقات بين مصر والكويت وذلك قبل زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إليها بدعوة من أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، من خلال فيديو بعنوان "مصر والكويت علاقات راسخة ومصير مشترك".





وجاء في الفيديو، أن هناك إرثًا تاريخياً وإنسانيا عظيماً يجمعناً علاقات امتزجت فيها الأرواح والدماء، وتشكل خلالها نسيج وثيق من الترابط والتعاون بين البلدين، ينتج عنها شراكة استراتيجية في شتي المجالات منذ عام 1919، مضيفا أن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى دولة الكويت تشكل تأكيدًا على مكانة نهج متكامل من العلاقات الأخوية والاجتماعية، ونموذج يحتذي به بين الأشقاء، مشيرا إلى أنه هكذا تترسخ العلاقات المصرية الكويتية وتزداد قوة وتميزاً لتلعب دورًا رئيسا نحو قضايا الأمة وتحقيق ملتقي وعي الشعوب.