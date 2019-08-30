"الإعلاميين": القانون يحمي المواطنين من الكيانات الوهمية.. وسنتعامل بمنتهى الحسم

قال أيمن عدلي رئيس لجنة التدريب والتثقيف بنقابة الإعلاميين، إن القانون يحمي المواطنين من كل الكيانات الوهمية التي تعمل مخالفة للقانون المصري، خاصة في وسائل الإعلام.



وأضاف في تصريحات صحفية، أن الفترة المقبلة لن تقبل ظهور أي كيان إعلامي غير مرخص، في ظل تطبيق القانون التعامل مع المشهد الإعلامي المصري، وذلك طبقًا لميثاق الشرف، مؤكدًا أن الكيانات الوهمية تضر بالمواطن، من خلال عرض موضوعات تُسئ إلى القيم المصرية وتضر بالأمن القومي، وهدفها الربح، بعيدًا عن مواثيق الشرف.





وأكد "عدلي" أن نقابة الإعلاميين تتعامل بمنتهى الحسم مع الكيانات الوهمية، نظرًا أن الدولة تطبق القانون، ولا تقبل أن تعمل أي جهة خارج إطار هذا القانون، وتحت مظلة قانونية تحمي الدولة في ظل حروب تتعامل مع الفكر والثقافة.





وتابع: "نقابة الإعلاميين سبق لها أن حظرت وأقامت الدعاوى على عدد كبير ممن ينتحلون صفتها زورًا، وهو ما تم خلال الفترة الماضية، من خلال إرسال عدد من الشكاوى إلى القضاء، الفترة الماضية شهدت تراجع كبير في مسألة انتشار الكيانات الوهمية، وخلال فترة وجيزة سيتم القضاء نهائيًا عليها".

وأشار "عدلي" إلى أن النقابة ترصد كل من ينتحل صفة إعلامي بعيدًا عن المظلة الرسمية، مؤكدًا أن الشؤون القانونية بالنقابة تتابع بدقة مثل هذه الكيانات الوهمية وتتعامل معها.

وكان أمر الدكتور طارق سعدة رئيس اللجنة التأسيسية لنقابة الإعلاميين، أمس، المستشار القانوني للنقابة، اليوم، بالتوجه إلى قسم قصر النيل؛ لتحرير محضر ضد كيان وهمي يحمل اسم نقابة الإعلاميين، ويقوده شخص يُدعى هاني عمارة، يدعي أنه نقيب الإعلاميين.



وقالت النقابة في بيان لها، إن الأمر بدأ صباح اليوم، عندما توجهت إحدى الخريجات، وتحمل كارنيه باسم نقابة الإعلاميين، وبإمضاء شخص منتحل صفة نقيب الإعلاميين يُدعى هاني عماره.







وأضافت أنه تم تحرير محضر بالواقعة رقم ٤٠٦٨ لسنة٢٠١٩، مؤكدة أنه جاري تتبع منتحلي الصفة لتقديمهم للنيابة العامة.



وأهابت نقابة الإعلاميين بالمواطنين، وخصوصًا من يعملون في المجال الإعلامي أو يريدون العمل، بأن النقابة الرسمية في جمهورية مصر العربية، هي المنشأه بالقانون ٩٣ لسنة ٢٠١٦ وعنوانها ٨ عائشة التيمورية جاردن سيتي القاهرة.



وناشدت النقابة جموع المواطنين، سرعة الإبلاغ عن أي كيان وهمي، ولأشخاص منتحلي صفة إعلامي على الأرقام التالية: 279345758- 01096976792- 01552890420.







وكان قرر مجلس النقابة الإثنين الماضي، توجيه إنذارت للوسائل الإعلامية المرئية والمسموعة الرسمية والخاصة، بسرعة التوجه لمقر النقابة، لتقنين أوضاع عامليها في الشُعب الخمسة التي نص عليها القانون، وهي: الإعداد، والتقديم، والتحرير، والمراسلة، والإخراج؛ حتى لا يقع العاملون في هذة الوسائل تحت طائلة القانون، وفقًا لنص المادتين 2 و19 من قانون نقابة الإعلامين، الذي يحذر من مزاولة النشاط الإعلامي دون الحصول على العضوية أو تصريح مزاولة المهنة، وذلك في غضون شهرين من صدور هذا البيان.

وحذر مجلس النقابة، جميع العاملين في الوسائل الإعلامية، ممن لم يقننوا أوضاعهم حتى تاريخه، من استخدام لقب إعلامي، حتى لا يقع تحت المسائلة الجنائية.

وكانت اتخذت نقابة الإعلاميين، قرارًا بوقف مُقدمي البرامج غير المقيدين، وذلك لحين تقنين أوضاعهم، تطبيقًا لنص المادتين 2 و19 من قانون 93 لسنة 2016.