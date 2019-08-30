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أول تعليق من عمرو زكي بعد نجاته من الموت

الجمعة 30/أغسطس/2019 - 04:30 م
أول تعليق من عمرو زكي بعد نجاته من الموت
عمرو زكي
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الفجر الرياضي
 
تعرض عمرو زكي نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق لحادث سير مروع اليوم الجمعة في الساحل الشمالي، تسبب في تهشم سيارته بشكل كامل، وتم نقل اللاعب علي إثره لمستشفي العالمين لتلقي الرعاية الطبية، ثم تم نقله لأحد مستشفيات التجمع الخامس لاستكمال علاجه.

وقال "زكي" في تصريحات لـ "صدي البلد": " تعرضت لجرح قطعي بالرأس استلزم 30 غرزة، و3 شروخ في ضلوع الصدر، كما تعرض لشرخ بسيط في الحوض وكدمات في الجسم".

وأضاف: " طلبت نقلي من مستشفي العالمين للمستشفي الجوية التخصصي بالتجمع الخامس".

وواصل : " ربنا كتب لي عمرًا جديدًا، بعدما شاهدت الموت بعيني".

ووجه عمرو زكي الشكر لجماهير مصر ونجوم الكرة المصرية، الذين حرصوا على الإطمئنان عليه بعد تعرضه للحادث الأليم.

ويعتبر عمرو زكي واحد من أفضل المهاجمين في تاريخ الكرة المصرية، لعب لأندية إنبي والزمالك وخاض تجربة احتراف في إنجلترا ضمن صفوف ويجان أتليتك الإنجليزي، كما شارك في تتويج منتخب مصر ببطولة أمم إفريقيا تحت قيادة المعلم حسن شحاتة.
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