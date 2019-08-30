"16 ساعة لشفط المياه الجوفية".. كواليس إحباط التنقيب عن الآثار بقرية بالبدرشين (صور)

كشفت تحقيقات ضباط مباحث سياحة وآثار الجيزة، عن تفاصيل تنقيب عامل عن الآثار بمعبد أثري بقرية ميت رهينة، بنطاق مركز البدرشين، وتبين أنه كانت وردت معلومات للمقدم محمد حمودة رئيس مباحث السياحة والآثار بسقارة، مفادها قيام عاطل بالحفر للتنقيب عن الآثار بمنطقة عزبة الجابري، بقرية ميت رهينة، التابعة لمركز البدرشين جنوب المحافظة، وبالعرض على اللواء سامي غنيم مساعد وزير الداخلية، مدير عام شرطة السياحة والآثار، وجه بالتوجه للمكان وفحصه، والقبض على المتحري عنه.



وتوجهت قوة أمنية برئاسة العميد شريف كرم مفتش مباحث سياحة وآثار الجيزة، العقيد أحمد الحسيني رئيس قسم سياحة وآثار الجيزة، لمنطقة الجابري بقرية ميت رهينة، وتبين أن الحفر يقع بمنطقة عزبة الجابري وأصل المنطقة أثرية وجود حفرة معرضة بالأخشاب ووجود حفرة بقطر متر ونصف وبعمق 3 أمتار ونص تؤدي إلى جزئين أثريين من الحجر الجيري مستطيل الشكل بأبعاد حوالي 5.5×1.40، يظهر منه جزء بسيط، من سطح الأرض ومكون من غرفة بها سلك من الجهة الشمالية، وفيها من المنطقة الشرقية حائط وأجولة مليئة بالرمال والتراب وبالكشف عن موقع وتبين عدم إمكانية شفط المياه والباقي تغمره المياه الجوفية.



وكلف العميد سامر سعيد مدير إدارة شرطة السياحة والآثار بالجيزة، بالقبض عن العامل المتحري عنه، وتمكنت القوات من ضبطه واقتياده إلى ديوان القسم، وبالاستعانة بمجلس مدينة البدرشين وسيارات الكسح الخاصة واستخدام كافة المعدات اللازمة، بواسطة الصرف الصحي، وبعد إزالة كمية كبيرة من المياه، بعد ساعات شفط دامت من الساعة الواحدة ظهر أمس الخميس إلى الخامسة فجر اليوم الجمعة وتبين تسرب المياه الجوفية وتسربها من جميع الاتجاهات مما يمنع استكمال أعمال المعاينة.



وتوصلت تحريات ومعاينة اللواء مدحت منتصر مدير مباحث السياحة والآثار، العميد حسين عبد التواب رئيس مباحث الآثار، إلى أن المكان أثري ويشتبه في أنه خاص بالملك رمسيس الثاني، وتم غلق الموقع بالأخشاب وتعيين حراسة عليه، من قبل شيخ الخفراء ومشرفي الأمن، والقوات الأمنية وتحرر عن ذلك المحضر رقم 14132 جنح البدرشن لسنة 2019،



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توصلت تحريات رجال مباحث الجيزة إلى أن الشاب الذي لقى مصرعه حال حفره تنقيبا عن الآثار بالمنطقة الجبلية بمركز العياط، أصل بلدته مركز يوسف الصديق بمحافظة الفيوم، وأبلغ أهليته باختفائه، حال عودته من عمله، كما تم التوصل إلي أن والده كان على علم بحفره تنقيبا عن الآثار.



وتمكنت الأجهزة الأمنية بقطاع أمن الجيزة، من القبض على والد الشاب الذي لقى مصرعه أثناء حفره للتنقيب عن الآثار بالمنطقة الجبلية بنطاق مركز العياط، لعلمه بحفر نجله للتنقيب عن الآثار، وأخطر اللواء محمد الشريف مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.



وأفاد مصدر أمني بقطاع أمن الجيزة بأن قوات الإنقاذ البري فشلت في إستخراج جثة الشاب، بسبب طبيعة المكان الرملية والجبلية، فضلا عن إرتفاع عمق الحفرة، وبلوغها أكثر من 10 أمتار أسفل الأرض.



وفرضت الأجهزة الأمنية بقطاع أمن الجيزة كردونا أمنيا بمكان إنهيار الرمال على شاب حال حفره تنقيبا عن الأثار بالمنطقة الجبلية، بنطاق مركز العياط، جنوب المحافظة.



وطلبت الأجهزة الأمنية حضور مهندس مدني من حي العياط، لعمل تقرير فني لطبيعة المنطقة، ووضع تصويرا لكيفية تعامل قوات الإنقاذ البري بالحماية المدنية، ومعرفة المعدات الواجب إستخدامها لتسهيل إستخراج جثة الشاب.



وتواصل قوات الإنقاذ البري بالإدارة العامة للحماية المدنية بقطاع أمن الجيزة، جهودها لانتشال جثة الشاب الذي لقى مصرعه أمس الثلاثاء، إثر إنهيار الرمال عليه، حال حفره تنقيبا عن الآثار بالمنطقة الجبلية، بنطاق مركز العياط، جنوب محافظة الجيزة.



وكانت كشفت تحريات رجال مباحث الجيزة إلى أن الحفرة المنهارة على شاب حال تنقيبه عن الآثار بنطاق مركز العياط، عمقها أكثر من 10 أمتار، موضحة إلى أن المنطقة جبلية وخالية من السكان، ويواصل رجال الإنقاذ النهري جهودهم لإنتشال الجثة.



وانهارت رمال حفرة على أحد الأشخاص أثناء محاولته التنقيب عن الآثار بمركز العياط جنوب المحافظة، وأخطر اللواء محمد الشريف مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.



وتلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطار من العميد علاء فتحي رئيس قطاع جنوب الجيزة، بورود بلاغا للرائد أحمد صبحي رئيس مباحث مركز شرطة العياط، من شرطة النجدة بإنهيار حفرة بالمنطقة الجبلية بمنطقة طهطا، بنطاق المركز، على شاب يدعى "أحمد.ج.ح" حال حفره تنقيبا عن الآثار.



وعلى الفور دفع اللواء هاني السعيد مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بقوات الإنقاذ البري، مدعومين بالمعدات والأدوات اللازمة، قوة أمنية من المركز برئاسة العقيد أيمن الشرقاوي مفتش مباحث جنوب الجيزة، الرائد محمد مصباح والرائد عادل طلبة معاوني مباحث مركز شرطة العياط، لانتشال الشخص.



وتحرر المحضر اللازم بالواقعة بإخطار مدير أمن الجيزة، لتتولي النيابة العامة التحقيقات.

