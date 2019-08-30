حوادث قنا.. قطار يدهش طالب في فرشوط وضبط عاطل بحوزته 3 آلاف قرص مخدر



- ضبط عاطل أثناء ترويجه 3 الاف قرص تامول مخدر في قنا



تمكنت حملة أمنية برئاسة العقيد حاتم حفني، وكيل فرع البحث الجنائي بنجع حمادي، شمال محافظة قنا، من ضبط عامل بحوزته 3 آلاف قرص مخدر.



حيث تلقى اللواء مجدى القاضي، مدير أمن قنا، إخطارًا، بتمكن حملة أمنية برئاسة النقيب جابر السمان، معاون أول مباحث نجع حمادي، من ضبط عمر. ع. ع، 25 عاما، بحوزته 3 آلاف قرص مخدر بقصد الاتجار.



تم التحفظ على المتهم والمضبوطات، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.



- قطار يدهس طالب في قنا



لقي طالب صباح اليوم الجمعة مصرعه، دهسا، بعد أن صدمه قطار بمدينة فرشوط شمال محافظة قنا



حيث تلقى اللواء مجدى القاضي، مدير أمن قنا، إخطارًا، من مركز شرطة فرشوط، بمصرع عبد الرحمن نصر كامل 13 عاما،مقيم فرشوط، بعد أن صدمه قطار أثناء عبوره شريط السكة الحديد.



تم نقل الجثة إلى مستشفى فرشوط المركزي، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتباشر التحقيقات.



- بعد اختفائهما.. العثور على سيدة وابن الجيران مقتولين في قنا



كثفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، من تحرياتها للوقوف على أسباب العثور علي جثة ربة منزل وطفل صغير في قرية الزوايدة بمركز نقادة جنوب قنا.



وأوضح مصدر أمني في تصريحات لـ" الفجر"، أن الجثتين المعثور عليهما داخل منزل مهجور بقنا، اليوم، هي جثة سيدة وابن الجيران وليس ابنها.



واشار المصدر، إلى أن التحريات أوضحت أن السيدة خرجت من منزلها في رمضان الماضي، وأخبرت أسرتها، أنها ذاهبة لحظيرة المواشي، التي تبعد عن منزلها، بضعة أمتار، ولم تعد من لخظتها، موضحا أنه في نفس التوقيت تغيب ابن الجيران في نفس الظروف الغامضة.



وأضاف أنه من المحتمل أن تكون السيدة قتلت من أشخاص، وشاهد الطفل الجريمة فتخلصوا منه خشية افتضاح أمرهم.



وكانت الأجهزة الأمنية، بمركز نقادة، جنوبي قنا، عثرت على جثة سيدة وطفل متحللين، في منزل مهجور بنجع الخرابيش بقرية الزاويدة.



تلقى اللواء مجدي القاضي مدير أمن قنا، إخطارًا، بالعثور على جثة ثناء جابر محمد، 50 عامًا، وجثة نجل الجيران عمر جبريل أحمد، 10 أعوام، بمنزل مهجور بالزوايدة.



وكشفت تحريات المباحث، أن السيدة ونجل الجيران، كانا متغيبين عن المنزل منذ رمضان الماضي، وعُثر على جثتيهما اليوم في منزل مهجور أسفل صبة خرسانية.



تم نقل الجثتين إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات، التي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها.

رصدت "الفجر" في محافظة قنا، أبرز أخبار الحوادث في المحافظة، والتي شهدتها الساعات الماضية، والتي تضمنت التالي: