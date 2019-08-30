عودة المياه إلى وسط الإسكندرية عقب انتهاء الإصلاحات

أعلن المهندس أحمد جابر، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب بالإسكندرية، اليوم، الانتهاء من جميع الإصلاحات اللازمة لرفع ضغوط المياه ووصولها لأهالي مناطق وسط الإسكندرية.



وأوضح "جابر"، في بيان صادر، أن الإصلاحات امتدت لفترة أطول من المدة المُعلنة، نظرا لظهور مستجدات طارئة أثناء فترة الإصلاح وجرى الانتهاء من جميع الأعمال.



وكانت ترددت شكاوى الأهالي بإنقطاع وضعف المياه بعدة مناطق تابعة إلى حي وسط الإسكندرية من محرم بك وسبورتنج وكامب شيزار.



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شهد شارع ياسين المتفرع من شارع محرم بك بوسط محافظة الإسكندرية، حدوث هبوط أرضي مما تسبب في ميل لبعض العقارات المجاورة بالشارع.



وكشف حي وسط في بيان له، أنه جرى الإعداد للبدء في أعمال إصلاح الهبوط الحادث في الشارع وإعادة الشيء لأصله، بالتنسيق مع شركة الصرف الصحي ومديرية الطرق، وذلك وفقا لتقرير الاستشاري، وتحت إشراف هندسي متخصص.



ويواصل حي وسط علي مدار الساعة الأعمال والجهود الحثيثة التي يتم بذلها لإصلاح الهبوط الأرضي الحادث، بحضور العميد فادي وديع رئيس الحي، ومدير عام الإدارات الهندسية بالحي ومدير إدارة المباني والمشروعات ومدير الإدارة العامة للمتابعة ومديرة الطرق بالحي، حيث يتم إجراء كافة التنسيقات اللازمة مع جميع المرافق؛ للإسراع في بدء أعمال الإصلاح، مع تأمين العقارات المجاورة، للحفاظ على حياة السكان والمارة.



وتم صلب وتدعيم العقارات أرقام ١ و٣ و٥ بشارع ياسين؛ لتأمين هذه العقارات قبل الشروع في إصلاح الصرف الصحي، والطبقة الأسفلتية، وقد جرت أعمال دمك لتربة الشارع بعد ردمه بشكل هندسي، وفقا للتقرير الاستشاري لكلية الهندسة، وتحت إشراف هندسي متخصص، وذلك بعد ملء الحفرة والأنفاق الأفقية بالعقار ٤ شارع ياسين بنفس الشكل وطبقا لذات التقرير.



كما قام حي وسط بإخطار أصحاب العقارات المجاورة بالشارع، التي صدر لها قرارات ترميم، بسرعة استخراج التراخيص اللازمة، وبدء أعمال الترميم في أسرع وقت، حرصا على سلامتهم.



ويجري الإعداد حاليا من قِبل الحي لرصد ميول هذه العقارات وفقا لما جاء بتقرير الاستشاري والعمل مستمر في الموقع، وذلك حرصا على سلامة سكان العقارات المجاورة.



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منحت هيئة الاعتماد الأمريكي لجودة التعليم ABET لبرنامجي علوم الحاسب ونظم المعلومات أعلى اعتماد دولي لكلية الحاسبات وتكنولوجيا المعلومات بالإسكندرية في مجال جودة التعليم وذلك حتى عام 2025، وبأثر رجعي من 2017، وهو موعد تقديم الملف للهيئة لاعتماده.



ويأتي ذلك فيما يعد برنامج نظم المعلومات بكلية الحاسبات وتكنولوجيا المعلومات هو أول برنامج يتم اعتماده داخل مصر، من هيئة الاعتماد الأمريكي لجودة التعليم.



وتعتمد هيئة الاعتماد الأمريكي لجودة التعليم 4005 برنامجا مختلفا لدرجات البكالوريوس في 793 كلية وجامعة مختلفة في 32 دولة حول العالم منهم 3175 برنامجا تم اعتمادهم للكليات والجامعات الأمريكية.



ويتخرج اكثر من 100 الف طالبا من تلك البرامج المعتمدة سنويا، وقد حصل ملايين الخريجين علي شهادات من البرامج المعتمدة منها منذ عام 1932.



وجاء التقرير النهائي لهيئة الاعتماد بلا اَي شروط او ملحوظات او نقاط ضعف علي الإطلاق للبرنامجين وذلك عن التقارير المقدمة من كلية الحاسبات او عن تقارير لجنة الزيارة التي قامت بتفقد ومراجعة مدي مطابقة برامج كلية الحاسبات مع المعايير الدولية والعالمية لجودة التعليم خلال زيارتها في اكتوبر ٢٠١٨، ويعد ذلك بمثابة إنجازا للكلية كون عدد قليل من البرامج الدولية علي مستوي الجامعات العالمية من تحصل علي مثل هذا التقرير النهائي عند تقدمها للاعتماد لأول مرة.



أعرب الدكتور إسماعيل عبد الغفار إسماعيل فرج رئيس الأكاديمية عن فخره واعتزازه بذلك الاعتماد الدولي وقال: يعد الحصول علي "الاعتماد" إقرارًا واعترافًا بأن البرامج التي تم اعتمادها لم تحقق افضل المعايير القياسية للجودة العالمية فقط بل هو اعتراف أيضًا بكفاءة المنظومة التعليمية كما اعرب عن فخره بالأكاديمية لما وصلتله من مكانة بين جامعات العالم حيث أنها صنفت من ضمن أفضل 2000 جامعة على مستوى العالم فى مجال البحث العلمى.وتمنى أن تظل الأكاديمية صرحا عالميا عربيا متميز.



