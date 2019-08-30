ضبط عنصر إجرامي بحوزته 53 طربة حشيش وبندقية في السويس





وقد أمكن رصده والوقوف على مظاهر نشاطه وتبين أنه عاطل (مقيم بدائرة قسم شرطة فيصل بالسويس – هارب من السجن خلال يناير فى قضية مخدرات والمحكوم عليه فيها بالسجن 10 سنوات ).



عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام وقوات الأمن المركزى والإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة ومديرية أمن السويس تم إستهدافه وضبطه حال استقلاله سيارة فى كمين أعد لضبطه بدائرة قسم شرطة الجناين، وقد أسفرت عمليات تفتيش شخصه ومسكنه عن ضبط الآتى:



عدد (53) طربة لمخدر الحشيش وزنت ( 5،300 كيلو جرام ).



عدد ( 15 ) لفافة كبيرة الحجم لنبات البانجو المخدر وزنت ( 45 كيلو جرام ).



عدد ( 1500 ) قرص مخدر.



بندقية آلية.



عدد ( 6 ) خزينة لبندقية آلية



عدد ( 110 ) طلقة نارية.



عدد ( 3 ) شماريخ.



مبلغ مالى قدره ( 20 ألف جنيه)





عدد ( 3 ) هواتف محمولة.





ميزان.





بمواجهته أقر بواقعة الضبط واعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالى من حصيلة تجارته والهاتفين للاتصال بعملائه واستخدامه للسيارة فى عملية النقل والترويج والميزان لتجزئة المواد المخدرة والسلاح النارى والذخائر للدفاع عن نشاطه الإجرامى.



تم إتخاذ الإجراءات القانونية.



دفن جثة موظفة ذبحها زوجها بـ"السكين" ولاذ بالفرار في الخليفة



صرحت نيابة حوادث جنوب القاهرة الكلية، بدفن جثة موظفة طعنها زوجها عدة طعنات داخل شقتهما بمنطقة الإمام الشافعي بالخليفة ولاذ بالفرار بسبب خلافات زوجية بينهما، عقب إرسال بيان الصفة التشريحية بذلك.



وكشفت تحقيقات النيابة عن تلقي قسم شرطة الخليفة بلاغا من الأهالي، بوجود قتيلة داخل شقتها بمنطقة الإمام الشافعي.



وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الواقعة، وعثر على جثة "م.ث"، في العقد الرابع من العمر وتعمل موظفة بحي السيدة زينب، ومصابة بعدة طعنات بالجسم.



وبعمل التحريات دلت أن وراء ارتكاب الواقعة زوجها بسبب خلافات بينهم، ولاذ بالفرار، وتم تشكيل فريق بحث مكون من اللواء أحمد فاروق مدير قطاع الجنوب والمقدم على فيصل رئيس مباحث الخليفة والمقدم أحمد سعيد رئيس مباحث السيدة زينب والرائد محمود اسماعيل رئيس مباحث المقطم وعدد من ضباط قطاع الجنوب لضبط المتهم.



وتكثف أجهزة الأمن بالقاهرة من جهودها للقبض على المتهم وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.



من "الفيوم" لـ "العياط".. رحلة البحث عن حلم الثراء السريع في المنطقة الجبلية



توصلت تحريات رجال مباحث الجيزة إلى أن الشاب الذي لقى مصرعه حال حفره تنقيبا عن الآثار بالمنطقة الجبلية بمركز العياط، أصل بلدته مركز يوسف الصديق بمحافظة الفيوم، وأبلغ أهليته باختفائه، حال عودته من عمله، كما تم التوصل إلي أن والده كان على علم بحفره تنقيبا عن الآثار.



وتمكنت الأجهزة الأمنية بقطاع أمن الجيزة، من القبض على والد الشاب الذي لقى مصرعه أثناء حفره للتنقيب عن الآثار بالمنطقة الجبلية بنطاق مركز العياط، لعلمه بحفر نجله للتنقيب عن الآثار، وأخطر اللواء محمد الشريف مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.



وأفاد مصدر أمني بقطاع أمن الجيزة بأن قوات الإنقاذ البري فشلت في إستخراج جثة الشاب، بسبب طبيعة المكان الرملية والجبلية، فضلا عن إرتفاع عمق الحفرة، وبلوغها أكثر من 10 أمتار أسفل الأرض.



وفرضت الأجهزة الأمنية بقطاع أمن الجيزة كردونا أمنيا بمكان إنهيار الرمال على شاب حال حفره تنقيبا عن الأثار بالمنطقة الجبلية، بنطاق مركز العياط، جنوب المحافظة.



وطلبت الأجهزة الأمنية حضور مهندس مدني من حي العياط، لعمل تقرير فني لطبيعة المنطقة، ووضع تصويرا لكيفية تعامل قوات الإنقاذ البري بالحماية المدنية، ومعرفة المعدات الواجب إستخدامها لتسهيل إستخراج جثة الشاب.



وتواصل قوات الإنقاذ البري بالإدارة العامة للحماية المدنية بقطاع أمن الجيزة، جهودها لانتشال جثة الشاب الذي لقى مصرعه أمس الثلاثاء، إثر إنهيار الرمال عليه، حال حفره تنقيبا عن الآثار بالمنطقة الجبلية، بنطاق مركز العياط، جنوب محافظة الجيزة.



وكانت كشفت تحريات رجال مباحث الجيزة إلى أن الحفرة المنهارة على شاب حال تنقيبه عن الآثار بنطاق مركز العياط، عمقها أكثر من 10 أمتار، موضحة إلى أن المنطقة جبلية وخالية من السكان، ويواصل رجال الإنقاذ النهري جهودهم لإنتشال الجثة.



وانهارت رمال حفرة على أحد الأشخاص أثناء محاولته التنقيب عن الآثار بمركز العياط جنوب المحافظة، وأخطر اللواء محمد الشريف مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.



وتلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطار من العميد علاء فتحي رئيس قطاع جنوب الجيزة، بورود بلاغا للرائد أحمد صبحي رئيس مباحث مركز شرطة العياط، من شرطة النجدة بإنهيار حفرة بالمنطقة الجبلية بمنطقة طهطا، بنطاق المركز، على شاب يدعى "أحمد.ج.ح" حال حفره تنقيبا عن الآثار.



وعلى الفور دفع اللواء هاني السعيد مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بقوات الإنقاذ البري، مدعومين بالمعدات والأدوات اللازمة، قوة أمنية من المركز برئاسة العقيد أيمن الشرقاوي مفتش مباحث جنوب الجيزة، الرائد محمد مصباح والرائد عادل طلبة معاوني مباحث مركز شرطة العياط، لانتشال الشخص.



وتحرر المحضر اللازم بالواقعة بإخطار مدير أمن الجيزة، لتتولي النيابة العامة التحقيقات.





تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات نشاط أحد العناصر الإجرامية شديدة الخطورة من ذوى السوابق الإجرامية فى مجال الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائه بنطاق واسع بدائرة قسم شرطة فيصل بالسويس وحيازته لأسلحة نارية وذخائر للدفاع عن نشاطه الإجرامى.