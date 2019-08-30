مدير مستشفى العلمين يكشف مدي خطورة إصابة عمرو زكي

أوضح الدكتور محمد ظريف مدير مستشفى العلمين المركزي طبيعة إصابة عمرو زكي نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق عقب تعرضه لحادث سيارة مروع صباح اليوم على طريق الساحل الشمالي تسبب في تهشم السيارة وتعرضه لجروح بالغة مما استدعى نقله إلى مستشفى العلمين لتلقي الإسعافات اللازمة.





وأفاد مدير مستشفى العلمين بأن عمرو زكي وصل إلى المستشفى في تمام السادسة من صباح اليوم بسبب حادث مروري وكان يعاني من سحجات وكدمات متفرقة وجروح قطعية بالوجه والرأس وأنه بعد الفحص تبين إصابة زكي بجرح في فروة الرأس يبلغ طوله 10 سم بالإضافة إلى جرح قطعي في الوجه وتم إسعافه واستقرت حالته الصحية وأن اللاعب خرج من المستشفى في تمام العاشرة صباحا بعد تقديم الرعاية الطبية اللازمة.





وكشف مصدر طبي داخل مستشفى العلمين أن زكي تلقى أوجه الرعاية الطبية من خلال إخصائي الجراحة مؤكدًا أنه كان من المطلوب بقاء نجم الزمالك السابق في المستشفى لمدة 24 ساعة على الأقل نتيجة إصابته بكدمة في منطقة الصدر إلا أن اللاعب السابق فضل الخروج بعد استقرار حالته.





وكان سعيد لطفي نجم الزمالك السابق ذكر عبر حسابه عبر موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك أن حالة عمرو زكي الصحية مازالت في خطر.





يذكر أن عمرو زكي بدأ مشواره الكروي عام 2001 مع المنصورة قبل أن يرحل إلى إنبي ثم إلى الزمالك، حيث يعتبر من أفضل مهاجمي مصر. واعتزل زكي صاحب الـ36 عامًا كرة القدم في 2015 بعد أن قاد منتخب مصر للتتويج ببطولتي كأس أمم أفريقيا 2006 و2008.