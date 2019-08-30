اليوم.. أنس جابر تنافس في الدور الثالث لبطولة الولايات المتحدة للتنس

ستلاقي لاعبة التنس التونسية انس جابر (المصنفة 62 عالميا) في الدور الثالث لبطولة امريكا المفتوحة « فلاشينغ ميدووز »، رابع البطولات الاربع الكبرى التشيكية كارولينا بليسكوفا (المصنفة 3 عالميا)، مساء اليوم الجمعة انطلاقا من س 16.





وكانت جابر قد تغلّبت في الدور الاول للبطولة، على الفرنسية كارولين غارسيا المصنفة 27 عالميا، بنتيجة 7-6 و6-2.





كما فازت في الدور الثاني على البيلاروسية الياكسندرا ساسنوفيتش المصنفة 46 عالميا.