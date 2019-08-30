البروفه النهائية قبل انطلاق حفل تامر حسني في مدينة العلمين الجديدة (صور)

يواصل تامر يحيي ، مدير شركة TH Production، متابعة التجهيزات النهائية التي تصاحب حفل الميجا ستار تامر حسني، مساء اليوم، في مدينة العلمين الجديدة.

وحرص علي التواجد بمكان الحفل حسام حسني شقيق النجم تامر حسني ومدير أعماله، وفريق عمل الفنان تامر حسني.





وتأتي الأهمية الخاصة للحفل لتامر حسني نظرا لأن الحفل يعد بمناسبة مرور 15 عاما على طرح أول ألبوم خاص له بعنوان "حب"،

وسيفاجئ الفنان تامر حسني، جمهوره بحضور فرقة Gipsy Kings التي ستشاركه الغناء علي المسرح، وتحتفل معه بمرور 15 عام علي بداية تامر حسني الحقيقية في مشواره الغنائي.





وسيقدم حسني، في الحفل أغاني يغنيها لأول مرة في حفلاته الغنائية، احتفالا بهذه المناسبة.





كما يحرص حسني، علي أن يكون شكل المسرح مُبتكر وجديد، حيث أن شركة"روتانا" للصوتيات والمرئيات الراعي للحفل، ومن المؤكد أن يكون الحفل الأقوي والأضخم بحفلات موسم الصيف وسيشهد حضور جماهيري ضخم.





وينشر "الفجر الفني" أسماء أبرز الأغاني التي سيغنيها حسني، لأول مره في حفلاته الغنائية وهي، :"خلخال ورق"،"نسيتي نفسك"عيونه دار "،"قسمة ونصيب"،"كل يوم أحبه تاني"،وسيقدم باقة أخري من أغانيه التي يقدمها دائما بحفلاته وهي،:"قرب حبيبي"،"بنت الإيه"،"أكتر حاجة"،"أنا ولاعارف"،"بعيش"،"عيونه دار"،"قولي بحبك"،"ناسيني ليه"،"كفاياك أعذار".





وقد وصلت قيمة تذاكر الحفل إلى 60 ألف جنيه، مُتخطيا أسعار تذاكر الحفل الأول للنجمة العالمية جينيفر لوبيز بمصر، والتي وصل أعلى سعر إلى 40 ألف جنيه، وبهذا يتصدر حسني، قائمة النجوم الأعلى أجرًا في الشرق الأوسط.





ويتراوح سعر تذاكر حفلات نجوم الصف الأول مابين 300 إلي 2000 جنيه مصري، لكن وضعت شركة "إيجيبت كالندر" الشركة المنظمة للحفل فئة استثنائية جديدة لتذاكر حفل الفنان تامر حسني، لعلمها التام بحجم شعبيته الإستثنائية، حيث أن فئات التذاكر تبدأ من ٣٠٠ جنيه و ٥٠٠ و ٨٠٠ و 1000 جنيه بالإضافة إلي الجزء الخاص بالشخصيات العامة والدبلوماسية ورجال الدوله المكون من ١٢ شخصًا تصل حجم تذاكره إلى ٦٠ ألف جنيه .





وأعلنت الشركة المنظمة للحفل "إيجيبت كاليندر"عن الإقبال الجماهيري الشديد علي الحفل مما أدي إلي نفاذ أول فئة من التذاكر خلال الساعات الأولي من طرحها بمنافذ البيع المُخصصه، وأكددت الشركة علي أنه لن يتم السماح بدخول الحفل لغير حاملي التذاكر وذلك حرصا منهم علي سلامه الجمهور وخروج الحفل بمستوي يليق باسم مصر.





يذكر أن فرقة "Gipsy Kings" تقدم أغاني فلامنكو باللهجة الأندلسية للغه الإسبانية.





ومن أشهر أغانيهم التي حققت نجاحا ضخما ونسب مشاهدة عالية عبر"يوتيوب":

La Montaña..

Djobi, Djoba

Amor mío ..Trista Pena.. Bamboleo ..Baila me..Habla me