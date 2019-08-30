أخر تطورات الحالة الصحية لـ عمرو زكي
تعرض مهاجم منتخب مصر السابق عمرو زكي صباح اليوم الجمعة لحادث مروع حيث انقلبت سيارته على طريق السريع المتجه الى الساحل الشمالي، وأصيب اللاعب بجروح وسحجات بأنحاء الجسد وغرزة في الرأس وكسر في الصدر، وتم نقله إلى مستشفى العلمين ومنه إلى مستشفى دار الفؤاد وهو الآن بحالة جيدة
وصرح مدير مستشفى العلمين الدكتور محمد ظريف، إن اللاعب عمرو زكي خرج من المستشفى، بعد تلقيه الإسعافات اللازمة إثر الحادث الذي تعرض له صباح الجمعة.
وأضاف ظريف:أن عمرو زكي أصيب بكدمات وسحجات وجروح قطعية بفروة الرأس، وتم التعامل ووقف النزيف وخرج من المستشفى.
كان عمرو زكي، لاعب المنتخب والزمالك السابق، تعرض لحادث سيارة مروع صباح اليوم الجمعة على طريق الساحل الشمالي.
وتسبب الحادث في تهشم السيارة وتعرض زكي لجروح بالغة، ما استدعى نقله إلى مستشفى العلمين لتلقي الإسعافات اللازمة.
ومن جانب أخر خلال بيان صحفي أوضحت مديرية الصحة في محافظة مطروح أن اللاعب قد أصيب صباح اليوم فى حادث انقلاب سيارة ملاكى بالساحل الشمالى في منطقة العلمين، وكان برفقته شخص آخر يُدعى إبراهيم عبد السلام محمد من محافظة الإسكندرية.
وتبين من الفحص الطبي للاعب نادي الزمالك السابق، إصابته بجرح قطعي في فروة الرأس طوله حوالي ١٠ سم، بالإضافة إلى كدمات وسحجات متفرقة، بينما أصيب مرافقه باشتباه كسر في القدم اليسرى وكدمات وسحجات في الجسم.
ويعد عمرو زكي أحد أبرز نجوم الكرة المصرية وساهم في تحقيق بطولتي كأس الأمم الأفريقية 2006 ، 2008، كما لعب في الدوري الإنجليزي مع ويجان في موسم 2008 -2009، واستطاع تسجل 10 أهداف.
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