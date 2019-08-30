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تعيين أيمن النصري لتحكيم دربي الساحل بين النجم والإتحاد المنستيري

الجمعة 30/أغسطس/2019 - 03:27 م
تعيين أيمن النصري لتحكيم دربي الساحل بين النجم والإتحاد المنستيري
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مروى الجلاصي
 
تم تعيين الحكم ايمن النصري حكما لدربي الساحل، الذي سيجمع بين النجم الساحلي والاتحاد المنستيري يوم الاحد 01 سبتمبر المقبل بداية من الساعة الرابعة بعد الظهر.

وسيجرى لقاء دربي الساحل، في حمام سوسة وسيكون لحساب الجولة الثانية لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم.

ومن جهة أخرى، سيتولى الحكم هيثم القصعي ادارة مباراة نجم المتلوي وضيفه اتحاد بنقردان المقررة يوم الاثنين 02 سبتمبر القادم على ملعب المظيلة دون حضور الجمهور، بداية من الساعة الرابعة بعد الظهر في اطار الجولة الافتتاحية للرابطة المحترفة الأولى.
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