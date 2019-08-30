رئيس الإتحاد الجهوي للفلاحة: "لا خوف على محاصيل الحبوب بباجة بعد الأمطار الأخيرة"

شدّد شكري الدجبي رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري، على أنه لا خوف على محاصيل الحبوب في باجة بعد الامطار الاخيرة.





وقد أكد الدجبي لـ« وات »، أنّ الكميات المخزّنة فى الهواء الطلق حاليا لا تتجاوز الـ40 الف قنطار، وهي كميات ضئيلة جدا مقارنة بصابة قياسية لولاية باجة سنة 2019، فاقت الاربعة ملايين قنطار، وأن هذه الكميات المخزنة في الهواء الطلق تعتبر فى ظروف جيّدة، حسب تقديره.





من جهته أوضح يوسف النايلي المندوب الجهوى للفلاحة بالنيابة، أن الامطار الاخيرة لم تكن لها اضرار تذكر على محاصيل الحبوب اعتبارا إلى أنّه تم تخزينها بشكل جيّد، وأن الكمّيات الموجودة خارج المخازن قد تمّت تغطيتها وهي كميات ضئيلة حسب قوله، مضيفا ان الامطار الاخيرة التى تراوحت كمياتها بين 3 و56

ملمترا في الجهة لها تأثير إيجابي حيث تدعم المخزون المائي بسدود الولاية.



