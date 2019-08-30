سانتو يتحدث عن صعود ولفرهامبتون بدور المجموعات لكأس الاتحاد الأوروبي

تحدث نونو سانتو مدرب نادي ولفرهامبتون عن تأهل فريقه للمشاركة في بطولة الدوري الأوروبي خلال المؤتمر الصحفي.

وقال ‏نونو سانتو عن الوصول لدور المجموعات لبطولة اليورباليج : "إنه أمر رائع، هذه ثِمار ما بدأنا في فعله منذ أن كنّا في التشامبيونشيب، حاولنا بناء الفريق، بدأنا بمجموعة صغيرة من اللاعبين. الجميع هنا يستحق الثناء على ما قدمه، لقد كانوا جزءً من النجاح."

وأضاف "لقد كان أمرًا صعبًا، من الصعب أن تسافر بين البلدان للعب مع مختلف الفرق. لعبنا على أرضية صناعية أمام كروسيدرز ولم يكن أمرًا سهلًا، وبعد ذلك أمام خصم أصعب وهو بيونيك، ونجحنا في إنهاء المهمة في مولينيو. من الرائع أن نقدم أداء ممتاز طوال فترة لعبنا على أرضنا."





وتابع "على أرضنا، كانوا الجماهير أهم لاعب معنا، لقد كانوا يشجعوننا ويشعروننا أن هناك 12 رجل على أرض الملعب، أنا سعيد من أجلهم، أريد شكرهم على ما قدموه وتهنئتهم."





واستطرد ‏نونو سانتو عن مشوار اليورباليج : "نريد أن نقاتل، لا نعلم من سيواجهنا لكن نريد أن نواجه الخصوم، بعد التدريبات سنشاهد القرعة."





‏وأكد : "بالنسبة للاعبين فهم سوف يتدربون جميعًا، سوف يفكرون مباراة بمباراة، يريدون استعمال كل مباراة للتعلم منها والاستفادة بالشكل الكافي منها."





وأثنى على لاعبيه قائلا "لقد قاموا بعمل خارق، كودي وبولي لعبوا جميع الدقائق الممكنة، ولكن الامر لا يتعلق باثنين فقط، الامر يتعلق بالجميع، يتعلق بما قاموا به من عمل رائع، أنا اقدر ما قاموا به."





‏نونو سانتو: "اللاعبين دائمًا يحاولون التأقلم على جميع الاصعدة، يحاولون التعامل مع جميع مجريات المباراة، يريدون تفادي الأخطاء التي قاموا بها، لدينا مباراة مهمة الأحد، لذلك طريقة لعبنا ستعتمد على من سنختار."





وأكمل ‏نونو سانتو عن تأثير تراوري: "لقد كان لاعبًا مهمًا، لقد ساهم بشكلٍ كبير بتسجيل الأهداف، أنا معجب بطريقة ارباكه للخصم. ما زال بحاجة للتحسن وأعلم أن لديه أكثر مما قدمه بكثير. اليوم قام بعمل رائع، لقد كان ركيزة أساسية في المباراة، كان مساعدًا للاعبين."





‏وأردف "مع أداما تراوري أو غيره الأمر نفسه، نحاول مساعدتهم على التحسن وبعد ذلك نجد الأفضل في كل لاعب ومركز."





‏وزاد قائلا عن مباراة تورينو: "لقد كانت مباراة مُتعبة، لقد بدأوا بشكل رائع وضغطوا وتحكموا بالمباراة بشكلٍ ممتاز. لقد كنا محظوظين بعض الشيء بسبب أننا استطعنا التسجيل، لكن دافعنا بشكلٍ ممتاز."





‏وأختتم : "في الشوط الثاني بدأنا بشكلٍ مختلف، كنّا بحاجة ماسة للسيطرة على المباراة، لقد استمتعت كثيرًا بمواجهة تورينو. أتمنى لهم التوفيق فهم يمتلكون فريق رائع ومدرب ممتاز."