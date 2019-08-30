بورصة البحرين تخسر 14.5 نقطة خلال شهر أغسطس

هبط المؤشر العام لبورصة البحرين بنهاية تداولات شهر أغسطس، مقارنة بمستواه في شهر يوليو من العام الجاري؛ وذلك بضغط من عمليات البيع على الأسهم الكبرى وفي صدارتها "الأهلي المتحد".





وهبط مؤشر السوق بنسبة 0.9 بالمائة، بما يعادل 14.59 نقطة ليغلق هذا الشهر عند 1533.09 نقطة، مقابل 1547.68 نقطة خلال الشهر الماضي.









وعلى مستوى أداء الأسهم القيادية خلال الشهر، هبط سهم بنك البحرين الوطني بنسبة 1.9 بالمائة، ثم انخفض البنك الأهلي المتحد - البحرين بنسبة 1.8 بالمائة، بينما استقر أداء سهم شركة ألمنيوم البحرين (ألبا).





وبخصوص الأسهم المرتفعة خلال الشهر، ارتفع أداء أسهم تيرمينالز البحرين بنسبة 1.7 بالمائة، وأيضاً أداء سهم بنك البحرين والكويت، بالإضافة إلى سهم شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية المعروفة باسم (بتلكو) بنسبة 1.5 بالمائة.





وبخصوص حجم التداولات، فقد هبطت بنسبة 46 بالمائة لتصل إلى 55.906 مليون سهم، مقارنة بـ 104.28 مليون سهم في الشهر الماضي.





وانخفضت السيولة أيضاً بنسبة 57.5 بالمائة إلى 11.677 مليون درهم في نهاية أغسطس، مقابل 27.53 مليون درهم في يوليو