كلوب: مباراة الغد هامة للغاية.. وفان دايك بدون شك المدافع الأفضل بالعالم

تحدث الألماني يورجن كلوب المدير الفني لليفربول عن مباراة فريقه غدًا أمام بيرنلي في الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".

وقال كلوب في المؤتمر الصحفي قبل مباراة الغد :"‫مباراة الغد هامة للغاية سنواجه فريقًا يجيد اللعب على ملعبه ونسعى لمواصلة مشوارنا في البطولة‬".

وأضاف :"إنه تحدي رائع ، التيرف مور هو مكان صعب جداً لتذهب إليه ، لقد واجهنا جميع حالات الطقس من قبل ، جميع المٌباريات صعبة ، وهم يقومون بعمل لا يٌصدّق.

وتطرق للحديث عن فوز فان دايك بجائزة أفضل لاعب في أوروبا قائلًا :" فان دايك بدون شك المدافع الأفضل بالعالم في هذه اللحظة ، لا أرغب بإثقال كاهله ولكن هو مدافع كبير جدا جدا جدا".





وتابع :"كان يوما كبيرا لفيرجل، وأليسون ، وليفربول ، هذا ما جناه اللاعبون من الموسم الماضي".





وزاد :"دفعنا لفان دايك ما دفعناه لأنني كنت أتوقع منه أن يكون مدافعا كبيرا مع ليفربول، ولم أكن الوحيد الذي توقع منه ذلك في النادي".





وواصل :"أحب فان دايك ، قدرته على تطوير الأخرين من حوله تدل على أنه لاعب رائع ، عندما تمتلك لاعب قوي جسديا وسريع جدا وجيد فنيا يلعب بجانبك، عندها سيستفيد أي لاعب يلعب معه".





وحول أخر تطورات إصابة الحارس أليسون قال :"اللاعب احرز تقدما بالعلاج ولكنها كانت إصابة حقيقية ، عندما تكون الإصابة بالعضلات عندها تحتاج لوقت لاعادة تأهيل العضلة للعودة لما كانت عليه ، سيحتاج لوقت قبل الرجوع".





وعن علاقته بمدرب بيرنلي أكد :"بعد أخر مباراة لم نظهر وكأننا اصدقاء ، غوميز تعرض لإصابة وحدثت مناقشات بين الطرفين، نحن لا نخفي مشاعرنا، وأنا دائما أحترم عمله الذي يقوم به مع بيرنلي".